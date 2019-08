Chủ doanh nghiệp Đài Loan biến mất cùng cục nợ 30 tỷ: Công nhân ngồi trên 'lửa'

Quảng cáo

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 16/8, rất đông công nhân vẫn tụ tập tại khu vực cổng ngoài và trong sân của Công ty TNHH Kai Yang. Khi trời mưa to, các công nhân này vẫn nán lại tại khu vực nhà để xe để nghe ngóng thêm thông tin việc Ban giám đốc Công ty đột nhiên “biến mất”.

Mặc dù mưa to nhưng hàng trăm công nhân vẫn nán lại ngóng tin tức từ phía Cty.

Tại thời điểm này, các tòa nhà văn phòng và khu vực công xưởng của Công ty này vẫn đóng kín, có hàng rào chắn và bố trí bảo vệ. Lực lượng công an cũng có mặt tại khu vực cổng và trong sân để đảm bảo an toàn trật tự do công nhân tụ tập ở đây khá đông.

Một công nhân cho biết: “Từ hôm 12/8 đến giờ chúng tôi ngày nào cũng đến đây để xem công ty có thông tin gì không. Cả nhà đều trông chờ vào đồng lương của tôi nên đành bám trụ ở đây mong được nhận lương và được giải quyết vấn đề việc làm”.

Mặc dù không được làm việc nhưng ngày nào hàng nghìn công nhân cũng đến nhà máy chờ thông báo ngày đi làm trở lại.

“Sáng nay bên Công đoàn công ty có thông báo việc sẽ có ban giám đốc mới tiếp nhận công ty và hứa sẽ trả lương còn nợ cho công nhân. Bắt đầu từ thứ hai, công nhân nhà máy sẽ quay lại làm việc” – Một công nhân khác cho biết.

Trước đó vào ngày 15/8, tại buổi làm việc giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với UBND TP. Hải Phòng, LĐLĐ thành phố, phía Công Đoàn Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 Hoàng Quốc Việt, Kiến An, Hải Phòng) đã báo cáo, hiện có 2.357 lao động (trong đó lao động nữ là 2.180 người, lao động đang có thai 85 người, lao động ngoại tỉnh là 129 người) đang làm việc tại công ty.

Mặc kể nắng mưa, nhiều ngày nay hàng nghìn công nhân của nhà máy vẫn túc trực bên ngoài sân sau khi nhận tin Ban Giám đốc Cty "biến mất".

Đến thời điểm hiện tại, Công ty còn nợ lương công nhân khoảng 30 tỉ đồng và nợ ngân hàng trên 149 tỉ đồng, BHXH cho người lao động cũng mới đóng đến hết tháng 4/2019 và nợ BHXH từ tháng 5 đến nay, với số tiền hơn 9,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công ty này cũng chưa giải quyết chế độ cho 41 người có con ốm; 13 người ốm đau dài ngày; 60 người đang mang thai; 12 người dưỡng sức sau sinh; 151 người ốm trong tháng 5, 6, 7 và 69 người nghỉ việc chưa chốt sổ tháng 6 và tháng 7.

Lực lượng công an vẫn ứng trực tại nhà máy vì lượng công nhân tập trung tại đây rất đông.

Hiện Công ty TNHH KaiYang Việt Nam có một lô hàng chưa xuất trị giá khoảng 25 tỷ đồng cùng các tài sản giá trị khác. Phía công ty mẹ tại Đài Loan cũng trao đổi UBND TP. Hải Phòng về việc đang nỗ lực thuyết phục đối tác nhận các lô hàng đã hoàn thành theo hợp đồng tại Việt Nam để có chi phí trả lương cho người lao động.

Trước tình hình trên, LĐLĐ Việt Nam đề nghị Công đoàn Công ty nắm chắc danh sách người lao động làm việc trong tháng 7 và 10 ngày đầu tháng 8/2019 để làm cơ sở pháp lý cho việc thanh toán tiền lương. Đồng thời, đề xuất với Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội thành phố đưa ra hướng giải quyết cụ thể, đảm bảo quyền lợi trước mắt cũng như lâu dài cho người lao động.

Nhà để xe trở thành nơi trú mưa của công nhân.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào 7 giờ sáng 12/8, gần 3 nghìn công nhân có mặt tại Công ty TNHH KaiYang (địa chỉ số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Kiến An, TP Hải Phòng) theo lịch làm việc bình thường nhưng đến nơi thì nhận được thông tin lãnh đạo Doanh nghiệp biến mất, các nhà xưởng đóng cửa, ngừng hoạt động. Trong khi đó, người lao động chưa được thanh toán tiền lương tháng 7.

Đến khoảng 8 giờ, một số phân xưởng mở cửa cho công nhân vào lấy đồ cá nhân. Theo đại diện công nhân, ngoài việc lãnh đạo chủ chốt người nước ngoài “biến mất”, toàn bộ máy móc, thiết bị, hàng hóa trong các xưởng không có sự thay đổi.

Được biết, Công ty TNHH KaiYang Việt Nam thành lập năm 2005, là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư của Đài Loan (Trung Quốc) chuyên sản xuất giày da xuất khẩu.

Trước đó vào tháng 4/2019, hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH KaiYang cũng đã đình công đòi quyền lợi (mức lương cơ bản làm 8 tiếng ở Công ty TNHH KaiYang là 3.745.000 đồng chỉ bằng làm 6 tiếng so với những công ty khác).

Bên cạnh đó, các khoản thưởng của công nhân rất thấp, các chế độ về thời gian làm việc, thời gian nghỉ trong các ngày lễ cũng không đúng theo quy định.

Hoàng Dương - Phương Linh