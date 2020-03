Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ đốt pháo ở Phù Lỗ, Sóc Sơn

Quảng cáo

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản gửi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn về vụ việc đốt pháo trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Cụ thể, văn bản thông tin, t rong ngày 3 và 4/3/2020, các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều thông tin phản ảnh về việc một gia đình tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đốt bánh pháo dài hơn 50m để ăn mừng đám cưới, vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị số 406-TTg ngày 8 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

Chủ tịch UBN thành phố Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cùng với đó, Giám đốc Công an Thành phố đôn đốc, hướng dẫn Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, không bỏ sót, lọt cá nhân vi phạm. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/3; thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 2/3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video về một đám cưới trên địa bàn xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội). Video được đơn vị chuyên tổ chức đám cưới ghi lại từ nhiều thiết bị ghi hình.

Theo đó, hình ảnh được lan truyền trên mạng thể hiện, pháo hoa tầm thấp được đốt vào buổi tối. Nhiều cuộn pháo tép được một người đàn ông trung niên rải thành 3-4 dãy trước cửa nhà tổ chức đám cưới.

Ngoài ra, hôn trường tổ chức lễ cưới cũng được treo 2 dãy pháo dài hàng chục mét. Trước khi hôn lễ diễn ra, cảnh pháo nổ sáng rực bên đường quốc lộ, khói bốc trắng một đoạn đường khiến hàng trăm phương tiện ùn ứ, di chuyển khó khăn.

Một lãnh đạo UBND xã Phù Lỗ xác nhận địa phương tiếp nhận phản ánh về việc đốt pháo số lượng lớn tại một hôn trường trên địa bàn xã. Vị trí hôn trường sát đường quốc lộ. Do đó, khi có người đốt pháo sáng rực góc đường khiến nhiều phương tiện ùn ứ, di chuyển khó khăn.

Liên quan vụ việc này, sáng 4/3, nguồn tin từ Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, vụ việc được phản ánh từ ngày 1/3. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị phối hợp với công an xã Phù Lỗ xuống hiện trường làm việc.

Sau khi lập biên bản vụ việc, Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục phối hợp với đơn vị nghiệp vụ - Công an TP Hà Nội xác minh, điều tra nguồn gốc số pháo lớn được đốt tại hôn lễ. Bước đầu, cảnh sát mời một số người liên quan tại hôn lễ để xác minh, làm rõ.

Trường Phong