Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý vụ dân 'tố' thu khống 100.000m3 nước

Xử lý trách nhiệm đơn vị vi phạm

Sau khi báo Tiền Phong đăng tải bài viết: “Dân tố bị thu vượt gần 100.000m3 nước sạch”, xảy ra tại khu chung cư 143 Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) và Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông (Cty nước sạch Hà Đông), ngày 10/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh.

Theo đó, Chủ tịch TP Hà Nội giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hà Đông kiểm tra, giải quyết vụ việc theo kiến nghị của người dân. Ông yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với đơn vị vi phạm các quy định về tính giá nước sạch nếu có và báo cáo kết quả kiểm tra xử lý tới Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội trước ngày 20/4.

Ông Nguyễn Khắc Điền - đại diện BQT tòa 143 Trần Phú phản ánh về việc cư dân bị Cty nước sạch Hà Đông thu khống hơn 100.000m3 nước sạch. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Khắc Điền – đại diện Ban quản trị (BQT) tòa chung cư 143 Trần Phú – Hà Đông cho biết, qua khảo sát BQT phát hiện lượng nước được Cty nước sạch Hà Đông cấp qua đồng hồ tổng của cả khu chung cư là hơn 94.000m3. Tuy nhiên, tổng lượng nước của tất cả các hộ dân phải trả tiền lên tới hơn 193.700m3, gấp hơn 2 lần sản lượng nước sạch mà Cty cấp cho tòa nhà.

“Không thể có chuyện tổng lượng nước cung cấp ít hơn cả trăm nghìn mét khối so với lượng nước được chia cho các hộ dân cộng lại. Do tiền nước thanh toán được lũy tiến, vì vậy, tổng số tiền mà cư dân phải thanh toán gấp khoảng 3 lần so với đồng hồ tổng (ước tính, số tiền trả thừa so với lượng nước cấp qua đồng hồ tổng khoảng 1 tỷ đồng). Chúng tôi nghi ngờ về việc đơn vị cấp nước sạch này thu khống của cư dân. Ngày 19/3, ban quản trị cư dân 143 Trần Phú có công văn gửi UBND quận Hà Đông, ban quản lý chung cư, Công ty nước sạch Hà Đông nhà đề nghị xác minh, làm rõ.”, ông Điền bức xúc.

Còn ông Hoàng Văn Thắng – Phó Giám đốc Cty nước sạch Hà Đông cho biết, nguyên nhân chênh lệch số liệu do đồng hồ tổng hỏng. Ông Thắng cho rằng, đồng hồ tổng hư hỏng không cần thay thế, kiểm tra sửa chữa vì thông số không có giá trị tính tiền tới các hộ dân.

Về phản ánh tổng sản lượng nước sạch mà đơn vị thu tiền của 528 hộ dân vượt hơn 100.000m3 (gấp hơn 2 lần) so với sản lượng nước qua đồng hộ tổng, ông Thắng cho biết giữa năm 2017 chủ đầu tư và đơn vị xác định đồng hồ tổng hư hỏng, đo sản lượng nước không chính xác dẫn đến các số liệu so sánh của ban quản trị tòa nhà có sự khập khiễng, chênh lệch.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trả lời câu hỏi, phát hiện đồng hồ tổng hư hỏng tại sao không kiểm định, thay thể để kiểm soát sản lượng nước, ông Thắng thừa nhận, có sự chậm trễ trong việc phối hợp với chủ đầu tư để kiểm định, thay thế đồng hồ. Ông Thắng cũng lý giải, đồng hồ tổng chỉ có chức năng giám sát lượng nước thất thoát nên không cần kiểm định, thay thế.

Về nghi vấn, nếu không giám sát tổng sản lượng nước cấp cho tòa nhà dẫn đến số liệu chênh lệch và thu tiền khống của người dân, vị Phó giám đốc Công ty nước sạch Hà Đông cho hay, việc thu tiền dựa trên số nước trên đồng hồ từng hộ, người dân có quyền nghi ngờ. “Nếu có nghi ngờ về đồng hồ gia đình quay số tăng đột biến có thể nhờ công ty kiểm định hoặc nhờ đơn vị độc lập kiểm định”, ông Thắng nói.

Khi được đề nghị cung cấp hợp đồng nguyên tắc về việc giúp chủ đầu tư thu tiền nước của cư dân, tổng sản lượng nước cung cấp cho tòa nhà 143 Trần Phú và tổng sản lượng nước được tính tiền của cư dân thì ông Thắng từ chối.

Điều khoản về trách nhiệm khi chênh lệch về tổng sản lượng nước các đơn vị, hộ dân với tổng sản lượng nước được cấp qua đồng hồ tổng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, tại Hợp đồng nguyên tắc giữa Cty nước sạch Hà Đông với Cty CP ĐTXD và Phát triển đô thị Sông Đà (Cty Sông Đà) có nêu: hàng tháng hai bên cùng theo dõi tổng hợp sản lượng sử dụng nước của các đơn vị, các hộ gia đình, đồng hồ tổng của tòa nhà làm cơ sở tính tiền nước nếu có thất thoát.

Cụ thể, nếu chênh lệch giữa đồng hồ tổng và tổng sản lượng các đơn vị, hộ gia đình ít hơn hoặc bằng 1%, thì Cty nước Hà Đông chịu. Nếu chênh lệch giữa đồng hồ tổng và tổng sản lượng của các đơn vị, hộ gia đình lớn hơn 1% thì đơn vị quản lý tòa nhà có trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch.

Nguyễn Hoàn