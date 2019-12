Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan, Liên bang Nga

Ngài F.K.Mukhametshin chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga bằng việc tới thăm thành phố Kazan; bày tỏ tin tưởng với chương trình làm việc phong phú, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, cũng như Việt Nam - Tatarstan.Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan cho biết, Tatarstan đang xây dựng nhiều tòa nhà, đồng thời tham gia tích cực vào các dự án của nước Nga nói chung. Năm 2019, Tatarstan đưa vào sử dụng khoảng 1,8 triệu m2 nhà ở. Đây cũng là địa phương tổ chức nhiều hoạt động thể thao, hoạt động của sinh viên, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Lĩnh vực hóa dầu, chế biến dầu thô khá phát triển. Tatarstan sản xuất xe tải Kamaz, máy bay dân dụng, trực thăng, tàu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tatarstan chủ động nuôi trồng một số gia súc, gia cầm, cây trồng, thực phẩm đảm bảo nhu cầu của nhân dân...Ngài Mukhametshin cho biết, Tatarstan có nhiều dân tộc, tôn giáo nên Tatarstan luôn quan tâm giữ gìn, bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết và hiểu biết giữa các dân tộc, tôn giáo.Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan giới thiệu cơ cấu, tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhà nước và các Ủy ban của Hội đồng. Trong Hội đồng có đại diện 16 đại biểu là phụ nữ, trong đó có nhóm nữ nghị sĩ phụ trách vấn đề gia đình. Cùng với đó, Hội đồng Nhà nước Tatarstan có mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng thanh niên, làm rõ các vấn đề thanh niên quan tâm cũng như sự tham gia của thanh niên vào đời sống xã hội Tatarstan. Hội đồng làm việc chặt chẽ với Quốc hội Liên bang, hợp tác với các Quốc hội/Nghị viện một số quốc gia…Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và điểm dừng chân đầu tiên là tại thành phố Kazan tươi đẹp, thủ đô của nước Cộng hòa Tatarstan; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn ngài Mukhametshin và Hội đồng Nhà nước Tatarstan đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo.Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về thành phố Kazan với những kiến trúc tuyệt tác, là sự giao thoa của hai tôn giáo Cơ đốc giáo và Hồi giáo, sự pha trộn của hai nền văn hóa Nga và Tatar...Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.Chủ tịch Quốc hội đánh giá, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga hiện nay phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi Đoàn cấp cao, cấp bộ, ngành và địa phương. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga phát triển tích cực, nhất là kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực từ tháng 10/2016.Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hợp tác kinh tế giữa hai nước có thể đẩy mạnh hơn nữa, tương xứng với quan hệ chính trị, tiềm năng và mong muốn của hai bên; đồng thời khẳng định, Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp Nga, trong đó có các doanh nghiệp của Tatarstan và Kazan sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Cộng hòa Tatarstan là trung tâm công nghiệp chế tạo máy, hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhẹ và thực phẩm hàng đầu khu vực kinh tế Volga. Đây là những lĩnh vực Việt Nam đang mong muốn hợp tác; đồng thời Việt Nam mong tiếp thu kinh nghiệm của Tatarstan về xây dựng Khu công nghệ thông tin (IT park) để ứng dụng tại Việt Nam.Hiện nay, nhiều địa phương của Nga duy trì hình thức quan hệ kết nghĩa với Việt Nam như: Hà Nội -Moskva, Thành phố Hồ Chí Minh - Saint Peterburg, Khánh Hòa - Saint Peterburg, Nghệ An - Ulyanov, không chỉ ở các thành phố lớn mà cả giữa các địa phương giàu tiềm năng khác của hai nước. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội mong rằng trong thời gian tới sẽ được chứng kiến mối quan hệ kết nghĩa tương tự giữa thành phố Kazan với các thành phố tại Việt Nam, giữa Cộng hòa Tatarstan với các địa phương tại Việt Nam.Chủ tịch Quốc hội đánh giá, quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển nhanh, với lượng du khách Nga đến Việt Nam và Việt Nam đến Nga tăng. Lượng khách du lịch Nga vào Việt Nam năm 2018 đạt trên 600.000 lượt, đưa Nga trở thành thị trường du lịch lớn của Việt Nam. Bày tỏ ấn tượng với dân số 3,4 triệu người, nhưng Tatarstan hằng năm đón khách du lịch tương đương với dân số trong nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, du khách Nga thường đến các địa điểm nổi tiếng của Việt Nam như Nha Trang, Phú Quốc, Phan Rang, Vịnh Hạ Long, những nơi có khí hậu ôn hòa, ven biển có phong cảnh đẹp. Nga cũng là điểm đến ngày càng hấp dẫn với khách du lịch Việt Nam. Do đó, du lịch có thể là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Nga cũng như Tatarstan với Việt Nam mà hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cộng đồng người Việt tại thành phố Kazan có gần 1.000 người, sinh sống và làm ăn ổn định theo quy định của pháp luật, hòa nhập sở tại. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan, trong đó có các lãnh đạo Hội đồng Nhà nước Tatarstan và thành phố Kazan; mong muốn lãnh đạo Tatarstan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Tatarstan phát huy vai trò làm cầu nối, đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và Tatarstan, Kazan với các địa phương của Việt Nam nói riêng.Chủ tịch Quốc hội đã giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội Việt Nam hiện có 483 đại biểu trong đó có 133 đại biểu nữ, 86 đại biểu dân tộc thiểu số và 131 đại biểu trẻ…Chia sẻ kết quả hợp tác giữa hai cơ quan nghị viện Việt Nam và Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hợp tác giữa cơ quan nghị viện của hai nước giữ vị trí quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Theo sáng kiến của Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin, Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia đã thành lập Ủy ban liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga. Đây là cơ chế hợp tác nghị viện cao nhất hiện nay của Quốc hội Việt Nam hiện nay. Dự kiến, hai bên sẽ tiến hành Phiên họp đầu tiên của Ủy ban này nhân chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.Chủ tịch Quốc hội mong Hội đồng Nhà nước Tatarstan cùng với Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Liên bang Nga phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam giám sát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đạt được giữa hai nước; thúc đẩy việc trao đổi đoàn giữa Hội đồng Nhà nước Tatarstan và Quốc hội Việt Nam; tích cực trao đổi, ủng hộ lẫn nhau đối với những vấn đề mà hai bên quan tâm; thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.* Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm Cơ quan Xúc tiến đầu tư của Tatarstan.

Theo VGP