Chủ tịch Quốc hội: Lựa chọn nhân sự lấy Đức làm gốc

Thu nhập đầu người cao gấp 2 lần cả nước

Sáng 26/9, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quảng Ninh lần XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, dù có sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy vẫn duy trì được sự đoàn kết, phát huy sáng tạo giúp tỉnh tiếp tục vững bước đi lên.

Quảng Ninh cũng đã kiên trì, chủ động và sáng tạo thực hiện ba đột phá chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ. Đã huy động được nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, tạo bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Nhờ đó, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân đạt 10,7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%.

Về cải cách hành chính, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu, có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Thu hút tối đa nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân

Nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Ninh trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược; đẩy mạnh thực thi quy hoạch phát triển, các khâu đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”.

Tỉnh cần sớm hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm cơ sở định hướng phát triển. Tháo gỡ tình trạng không thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch đang cản trở sự phát triển và vận hành của nền kinh tế.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển. Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, bao hàm nội lực và ngoại lực của các thành phần kinh tế, phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng.

“Quảng Ninh là địa phương có trình độ phát triển giữa các vùng trong tỉnh tương đối khác nhau, do đó, phải phát triển toàn diện, đặc biệt phải chăm lo khu vực miền núi gắn với giải quyết tốt vấn đề an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Tạo một tập thể thực sự đoàn kết

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chủ tịch Quốc hội lưu ý thực hiện thật tốt công tác cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng công việc, bố trí đúng vị trí; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị trình đại hội

“Các cơ quan Nhà nước, mọi công chức, viên chức phải đặt mình vào hoàn cảnh của Nhân dân để lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, sao cho thấu tình, đạt lý, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện của Nhân dân. Đây là thước đo danh dự và uy tín của mỗi tổ chức và từng con người trong bộ máy Nhà nước, như Cụ Nguyễn Trãi đã nói: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Đây chính là cái gốc của mọi sự ổn định và là nhân tố quyết định mọi sự phát triển lâu dài và bền vững”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác nhân sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng, như lời Bác Hồ đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng và sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa, liên tục phát triển.

“Những nhân sự được chọn phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, phải vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, bổ sung cho nhau, tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Văn Kiên - Mạnh Thắng - Nguyễn Hoàn