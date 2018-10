Chủ tịch Quốc hội: 'Quy định chưa hợp lý phải sửa cho dân nhờ'

Chiều 30/10, đại biểu (ĐB) Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) đã “hâm nóng” nghị trường qua việc chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về vụ đổi 100 USD ở Cần Thơ . “Vừa rồi công an Cần Thơ, sau khi phát hiện doanh nghiệp mua 100 USD không được phép đã tiến hành khám nhà, tịch thu tài sản được cho là không có nguồn gốc. Vậy việc này đúng hay sai?”, ông Tuấn nêu câu hỏi.

Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, ngày 30/1/2018, Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang ông Lê Hồng Lực, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, đang thu mua 100 USD của ông Nguyễn Cà Rê mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Từ căn cứ trên, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi cất giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại nhà ông Lực. Qua khám xét đã tạm giữ thêm 1.000 sản phẩm kim loại màu vàng, màu trắng... Ông Lực là chủ nhà không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, giấy phép mua bán ngoại tệ.

“Công an Cần Thơ đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm hành chính, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ vào điểm a, khoản 14 Điều 21 Nghị định 185 (2013), xử phạt ông Lực về việc này. Hiện nay, công ty và gia đình ông Lực đã thi hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và không có khiếu nại hay khởi kiện gì”, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

“Mặc dù chúng ta có nghị định xử phạt như thế, nhưng tính chất là quy đổi 100 USD, chứ không phải là kinh doanh ngoại tệ có vi phạm. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước phải xem xét sửa lại quy định này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân nhận xét, đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội. “Mặc dù chúng ta có nghị định xử phạt như thế, nhưng tính chất là quy đổi 100 USD, chứ không phải là kinh doanh ngoại tệ có vi phạm. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước phải xem xét sửa lại quy định này. Việc khám xét nhà phải đúng luật, thực hiện đúng thời gian. Phạt hành chính mà 6 hay 9 tháng sau mới ra quyết định. Báo chí và dư luận xã hội rất quan tâm đến việc này. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo, chúng ta thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, nhưng nhiều quy định chưa hợp lý thì chúng ta phải sửa cho dân nhờ”, Chủ tịch Quốc hội nói.Đề cập đến việc có hơn 11,7 nghìn tội phạm truy nã đang nhởn nhơ ngoài xã hội, ĐB Tuấn đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho biết những giải pháp căn cơ để giảm tính nguy hại mà tội phạm truy nã có thể gây ra. Thừa nhận, việc tồn tại một số lượng lớn những đối tượng truy nã như vậy đã gây những hành vi nguy hiểm cho xã hội, kết quả điều tra, đấu tranh với tội phạm chưa hoàn thành được và đặc biệt, sự nghiêm minh của luật pháp đối với những đối tượng vi phạm pháp luật chưa được bảo đảm, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định “Phải tập trung để truy bắt những đối tượng trốn truy nã”.