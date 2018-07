Chủ tịch tỉnh Bình Thuận: Vụ gây rối là 'bài học lớn cho chính quyền'

Bị phần tử xấu lôi kéo, kích động

Đề cập đến các vụ việc phức tạp xảy ra ở Bình Thuận trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho biết, có một bộ phận nhân dân chưa được tuyên truyền hiểu rõ chính sách pháp luật bị một bộ phần phần tử xấu lôi kéo, kích động tụ tập đông người, đập phá tài sản một số cơ quan nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yêu của nhân dân.

Theo ông Hai, sau khi vụ việc xảy ra, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã ổn định. “Hiện nay tỉnh và Bộ công an đã tập trung chỉ đạo củng cố các chứng cứ và xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, chủ mưu và đã khởi tố vụ án, bị an. Nay đã có 32 đối tượng đã bị bắt giữ và các cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý nghiêm các trường hợp này để răn đe”, ông Hai thông tin.

Chủ tịch tỉnh Bình Thuận đề nghị xử lý những bất cập ở nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân

Chủ tịch tỉnh Bình Thuận cũng nói rằng “đây bài học rất lớn cho các cấp chính quyền trong tỉnh”. “Chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tăng cường tuyên truyển để nâng cao nhận thức, đề phòng, cảnh giác trước âm mưu chống phá của thể lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước xúi dục biểu tình và dứt khoát không để phát sinh thêm tình huống phúc tạp như thời gian vừa qua”, ông Hai nói.

Sau sự cố vừa qua, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quyết liệt, đồng bộ, hết sức nghiêm túc, trước trách nhiệm của dân, đặc biệt rà soát chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết triệt để các khiếu nại tố cáo những vụ việc tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân.

Đặc biệt tỉnh cũng đã có các giải pháp tuyên truyền vận động để giải quyết những vấn đề ảnh hưởng và có nguy cơ về sự cố môi trường đặc biệt tại nhiệt điện Vĩnh Tân, cũng như những bức xúc liên quan đến vấn đề đất đai không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Kiến nghị xử lý những tồn tại ở Nhiệt điện Vĩnh Tân

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng kiến nghị xử lý những tồn tại phức tạp có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường liên quan đến Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

“Đây là một trong những trung tâm nhiệt điện lớn nhất cả nước với công suất 6224MW. Vừa qua, các hạng mục chính và ba tổ hợp đến cuối năm nay, đầu năm sau tất cả sẽ đưa vào vận hành. Áp lực về môi trường do phát tán khói bụi, tro sỉ và nước thải ra môi trường xung quanh gây tác động lớn đến đời sống của nhân dân và khu bảo tồn Hòn Cau”, ông Hai phản ánh.

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần quản lý, kiểm soát chặt chẽ Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân để phát huy vai trò của một công trình trọng điểm quốc gia cung ứng điện cho cả nước, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương sớm có chủ trương xây dựng kè đá để chống sạt lở, bằng cách tận dụng các vật liệu nạo vét của cảng chuyên dùng của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân. “Nếu làm được việc này sẽ đạt được 3 mục tiêu: an dân, giải quyết được sự cố môi trường và đẩy nhanh tiến độ”, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh.

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận cũng kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương có hướng giải quyết việc tiêu thụ tro sỉ liên quan đến đề án Thủ tướng Chính phủ đã giao tiêu thụ tro sỉ từ 2016-2020, điều chỉnh thông tư 36 xem sỉ không phải là chất gây hại đầu vào, làm sao để sử dụng vào san lấp.

Văn Kiên