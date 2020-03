Chủ tịch tỉnh Quảng Nam gửi thư chia sẻ với du khách cách ly vì Covid - 19

Ngày 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh gửi thư đến du khách đến tham quan, du lịch tại TP. Hội An. Vị Chủ tịch tỉnh gởi lời cảm ơn các du khách đã lựa chọn thành phố Hội An làm điểm đến trong hành trình du lịch của mình.

Ông Lê Trí Thanh khẳng định “Với tinh thần trách nhiệm của chính quyền, tình cảm và sự chân thành của người dân địa phương trong nỗ lực xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, thành phố Hội An luôn luôn là một ưu tiên lựa chọn khi du khách nước ngoài đến với Việt Nam”.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 (SARS-CoV-2) đang diễn ra khá phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam, Chính phủ đã quyết liệt trong việc ngăn chặn từ xa và triển khai các biện pháp đảm bảo sẵn sàng phòng chống dịch trong mọi tình huống. Chính vì vậy, mặc dù đã có nhiều ca nhiễm bệnh nhưng đang dần được chữa khỏi, chưa có bệnh nhân nào tử vong, và nhìn chung Việt Nam vẫn đang là một trong những quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tốt nhất thế giới, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá cao.

“Tại Hội An, dịch bệnh Covid-19 cũng đang xâm nhập từ nhiều nguồn khác nhau và diễn biến khá phức tạp. Chúng tôi đang tập trung các biện pháp phòng chống quyết liệt để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, giữ vững ổn định xã hội theo chỉ đạo chung của Chính phủ. Vì vậy, tôi rất lấy làm tiếc khi Ông (bà) không may thuộc diện phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Điều kiện vật chất và phục vụ tại nơi lưu trú cách ly tập trung còn hạn chế, không được như mong muốn và chắc chắn sẽ làm phiền đến Ông (bà). Tuy nhiên rất mong Ông (bà) thông cảm và hợp tác, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để Ông (bà) cảm thấy thoải mái và yên tâm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chúc các du khách luôn mạnh khỏe, có thêm trải nghiệm và lưu giữ nhiều kỷ niệm tốt đẹp về con người và vùng đất này. Và mong muốn gặp lại các du khách trong những lần du lịch sau.

Tính đến 15h ngày 14/3, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 2 trường hợp dương tính với Covid 19 là 2 du khách người Anh, cả hai hiện đã được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế; 176 mẫu âm tính Covid – 19, và 39 mẫu đang chờ kết quả.

Ngày 14/3, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã thống nhất trưng dụng khách sạn Hội An Beach Resort (số 1 Cửa Đại, TP. Hội An, Quảng Nam) làm khu lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài đã tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19 nhằm thuận lợi cho công tác theo dõi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại địa phương .

Hoài Văn