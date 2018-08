Chủ tịch Tôn Ðức Thắng sống mãi với cách mạng Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng, công lao to lớn, sự nghiệp vẻ vang và phẩm chất cao quý của đồng chí Tôn Đức Thắng sống mãi với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. “Từ tấm gương ngời sáng của đồng chí, chúng ta càng vững tin hơn vào con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể dân tộc đã lựa chọn”, ông Thắng nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Đảng bộ tỉnh An Giang về tình hình kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch nước biểu dương những kết quả địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị An Giang tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm dần diện tích trồng lúa, nâng cao giá trị sản xuất. Đặc biệt là thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là các sản phẩm cây trồng, vật nuôi có lợi thế so sánh của địa phương. Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo quản, chế biến sâu nông sản, công nghiệp chế biến có hàm lượng khoa học công nghệ và tạo giá trị gia tăng cao.

Hòa Hội