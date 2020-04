Chủ tịch UBND TPHCM: Bảo vệ sức khỏe công nhân là bảo vệ sản xuất

Quảng cáo

Ngày 4/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác ứng phó phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 1 và Quận 7. Cùng đi có ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại công trình khách sạn Hilton Sài Gòn (tại Công trường Mê Linh, Quận 1) và Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận Quận 7).

Tại KCX Tân Thuận, đoàn kiểm tra đã nắm tình hình về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang được triển khai xuống từng nhà máy, xí nghiệp và tới mỗi công nhân.

Đại diện KCX Tân Thuận cho biết, Khu chế xuất hiện có 168 doanh nghiệp đang hoạt động, với 56.000 lao động Việt Nam và 585 lao động nước ngoài. Hiện KCX Tân Thuận đã và đang áp dụng nghiêm ngặt các giải pháp chống dịch mà Bộ Y tế, Sở Y Tế TPHCM và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đề ra.

Theo ông Tsao Chung Hung, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận, Chủ đầu tư KCX Tân Thuận, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên thời gian qua đã có 33 doanh nghiệp trong khu bị ảnh hưởng, gần 7.000 lao động ngừng việc và mất việc, trong đó có 6.000 lao động bị ngừng việc tạm thời và 1.000 lao động mất việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất. Trong đó, lĩnh vực may mặc bị ảnh hưởng nhiều nhất do không có nguyên liệu sản.

Sau khi kiểm tra thực tế và nắm tình hình từ cơ sở, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, công đoàn của các KCX-KCN thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống dịch.



“Bảo vệ sức khỏe của người công nhân là bảo vệ sản xuất. Nếu để một công nhân nhiễm bệnh là cả khu vực sản xuất lập tức bị ảnh hưởng, ảnh hưởng lớn đến dây chuyền sản xuất”- ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Phong cũng yêu cầu KCX Tân Thuận thực hiện nghiêm hơn nữa các biện pháp phòng và chống dịch COVID-19, như việc giãn cách khi ăn trưa, làm việc thì cần có sáng kiến như vách ngăn cách bàn ăn, các phần cơm bày biện trong hộp... phải hạn chế tối đa tiếp xúc gần.

Triển khai xuống các chủ doanh nghiệp ký cam kết về việc phòng chống dịch tại công ty. Đồng thời, tăng cường ứng công nghệ 4.0 vào công tác chống dịch.

Cùng ngày đoàn kiểm tra cũng đã đi kiểm tra tình hình thực tế về phòng chống COVID-19 tại công trường xây dựng khách sạn Hilton số 11 công trường Mê Linh quận 1. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công phải quán triệt nghiêm khắc các biện pháp phòng chống dịch để cùng chung tay với thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

