Chủ tịch xã bị tố quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng

Quảng cáo

Ngày 2/9, bà T.T.B (SN 1959, trú tại xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc, Can Lộc) có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo ông T.Đ.T, Chủ tịch UBND xã có quan hệ bất chính với con dâu bà.

Theo nội dung lá đơn, năm 2010, con trai bà B. là T.Đ.Đ. (SN 1987) kết hôn với chị N.T.L. (SN 1991, trú cùng thôn). Cho đến nay, vợ chồng con trai bà có 2 con (một trai, một gái).

Khoảng 23h ngày 17/3/2016, bà B. đến nhà ngủ cùng cháu và con dâu (chồng chị L. đi làm việc tại Thái Lan) phát hiện ông T.Đ.T (lúc này là Phó Chủ tịch UBND xã) đang đi vào nhà con trai mình, cùng với con dâu theo lối cửa sau "rồi họ đóng cửa, tắt đèn".

“Lúc phát hiện, T. định chạy trốn nhưng tôi ngăn lại. Lúc này T. quỳ xuống, van xin được tha thứ, con dâu tôi cũng tỏ ra hối hận. Vì hạnh phúc của gia đình con trai nên tôi cho qua chuyện”, bà B. cho biết.

Theo bà B., sợ mọi chuyện lộ ra ngoài vì thời điểm đó đang chuẩn bị bầu cử Hội đồng nhân dân tại địa phương nên hôm sau, ông T. đến nhà gặp vợ chồng bà xin lỗi và hứa cắt đứt mọi liên lạc với chị L.

“Thực sự cháu L. sống tử tế với gia đình nên vợ chồng tôi quyết định cho qua. Vả lại T. cũng họ hàng xa với gia đình nên vợ chồng tôi bỏ qua mọi chuyện hy vọng L. tỉnh ngộ ra trở về với chồng con”, bà Bát kể.

Sáng 31/8 vừa qua, vợ chồng bà B. nghe tin con dâu đưa con trai 3 tuổi đi khỏi nhà từ sớm nên thông báo cho mọi người đi tìm và báo cáo Công an xã Mỹ Lộc.

“Qua tìm hiểu, gia đình biết được mẹ con L. sẽ bay vào TP. HCM lúc 19h55’ tại sân bay TP. Vinh (Nghệ An). Hai con trai của tôi ra tìm và phát hiện ông T. chở mẹ con L. bằng xe ô tô đến sân bay”, bà B. trình bày.

Tại đây, ông T. mặc áo trắng cộc tay, quần đen, đeo khẩu trang, dẫn hai mẹ con chị L. vào làm thủ tục. Khi phát hiện thấy con trai bà B, ông T. bỏ đi. Lập tức hai người này lao vào giữ tay và kéo khẩu trang xuống.

“Lúc này ông ấy xô đẩy, cướp điện thoại của tôi đang quay phim làm rơi xuống sàn rồi bỏ chạy ra ô tô. Sự việc được lực lượng an ninh sân bay kịp thời can thiệp, khống chế tất cả những người có liên quan đưa vào phòng an ninh lập biên bản”, con trai bà Bát kể lại.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc

Ngày 6/9, tại buổi làm việc với Tiền Phong, bà T.T.B khẳng định những nội dung trong lá đơn tố cáo là đúng sự thật. “Ngày 5/9, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Can Lộc về làm việc với vợ chồng tôi. Tôi kể lại như nội dung trong lá đơn gửi các cơ quan chức năng”, bà T.T.B nói.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc, ông Phan Văn Huy cho biết: Ngày 2/9, xã có nhận được đơn của bà T.T.B tố cáo Chủ tịch UBND xã T.Đ.T: “Vụ việc đang được Ủy ban Kiểm tra huyện ủy xác minh, làm rõ. Chúng tôi mong có kết luận sớm việc này để ổn định dư luận tại địa phương”.

Ngày 6/9, PV đến phòng làm việc của ông T.Đ.T nhưng ông đi vắng. Qua điện thoại, ông T. cho biết, vụ việc đang được Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Can Lộc xác minh.

“Bây giờ tôi không thể trả lời việc gì hết mà phải chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy. Tôi đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra huyện ủy rồi. Tôi không nói gì đâu…”, ông T. nói.

Trao đổi với Tiền Phong, Bí thư Huyện ủy Can Lộc, ông Nguyễn Như Dũng cho hay Ủy ban Kiểm tra đang xác minh, làm rõ nội dung trong đơn tố cáo. “Theo quy định phải mất 90 ngày. Tuy nhiên tùy từng vụ việc cụ thể, việc này Ủy ban Kiểm tra đang khẩn trương xác minh, làm rõ để trả lời người tố cáo”, ông Nguyễn Như Dũng nói.

Minh Thùy