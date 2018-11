Chưa khởi tố vụ nữ nhân viên hàng không bị 3 thanh niên hành hung

TPO - Sáng 25/11, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Lê Như Anh - Trưởng Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết: Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc nhân viên hàng không bị hành hung tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Hiện cơ quan công an an chưa có quyết định khởi tố vụ việc này.