Chưa tìm thấy đại úy cảnh sát mất tích sau vụ cano tông sà lan

Ngày 15/6, UBND tỉnh An Giang thông tin, một cano đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh này vừa gặp tai nạn trong lúc tuần tra trên sông Hậu.

Cụ thể, vào khoảng 19h30 tối 14/6, cano của đoàn do ông Nguyễn Văn Dũng (Đội thanh tra an toàn số 7, Chi cục đường thủy nội địa phía Nam) điều khiển, chở theo ông Phan Văn Nguyên, ông Lê Thành Tân (cùng công tác trong Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang), ông Nguyễn Quốc Phong (chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang), ông Nguyễn Văn Tuấn (nhân viên lái tàu xe thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang), thiếu tá Nguyễn Văn Lê, đại úy Huỳnh Thanh Danh (cùng là cán bộ Phòng cảnh sát môi trường) và ông Trần Việt Hùng (Học viên Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2) xuất phát từ cầu Tôn Đức Thắng (thuộc phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đi tuần tra theo kế hoạch của Chánh thanh tra Sở TN&MT về việc hoạt động khai thác khoáng sản (đá, cát núi, cát sông) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Khi đoàn di chuyển đến khu vực gần phà An Hòa (thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) thì xảy ra va chạm với sà lan BKS KG 57199, do ông Phan Thanh Hùng (ngụ tại Rạch Giá, Kiên Giang) làm chủ, trọng tải 498 tấn, đang neo đậu.

Hậu quả sau cú tông mạnh khiến ông Dũng tử vong tại chỗ, Đại úy Danh rơi xuống sống mất tích, Thiếu tá Nguyễn Văn Lê và Trần Việt Hùng bị thương nặng.

Mặc dù ngành chức năng tỉnh An Giang đã tích cực tìm kiếm nhưng do dòng nước tại khu vực xảy ra tai nạn chảy rất xiết nên đến nay Đại úy Danh vẫn chưa được tìm thấy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Kim Hà