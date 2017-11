Chưa trả lời vụ Mobifone mua AVG vì đang thanh tra

Trước đó, nêu câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, ĐB Lê Thanh Vân, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách nói: “Tôi xin gửi tới Bộ trưởng 3 câu hỏi liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ TTTT đối với hoạt động tổ chức dịch vụ truyền thông của một doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn chủ sở hữu là nhà nước ở Tổng công ty Mobifone trong vụ chuyển nhượng cổ phần nghe nhìn toàn cầu trên giao dịch AVG”.Ông Vân nêu câu hỏi: Một là từ nhu cầu nào và dựa trên cơ sở nào mà Mobifone sử dụng vốn chủ sở hữu nhà nước để mua AVG. Hai là giá trị đích thực trong vụ giao dịch chuyển nhượng này là bao nhiêu?Thứ ba là từ khi mua AVG về Mobifone thì hoạt động của AVG ra sao, hiệu quả của nó có tương xứng với đồng vốn bỏ ra không?Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đây là vấn đề đang được thanh tra, khi nào có kết luận thanh tra thì mới có cơ sở trả lời.Trước đó, trả lời câu hỏi của ĐB về giải pháp và chủ trương gì để khuyến khích các DN trong nước nghiên cứu và phát triển mạng xã hội do VN sáng tạo ra, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết, tại VN, từ 2008 đã có một số trang như Bamboo, Xalo, Zingme được kỳ vọng có thể thay thế được các trang mạng nước ngoài, nhưng sau khi hoạt động được một thời gian, do tiềm lực tài chính chưa đủ mạnh và do chính sách hỗ trợ đặc biệt của nhà nước, nên Bamboo và Xalo đã phải đóng cửa sau 2 năm.Hiện chỉ có Zingme còn tồn tại nhưng càng ngày càng tụt hậu cả số lượng, người sử dụng, nếu so với Facebook, Google thì rất thấp. Dù Zingme đã phát triển sang Zalo, với 70 triệu tài khoản - mạng có số người VN sử dụng nhắn tin nhiều nhất nhưng so với 2 mạng kia vẫn rất thấp.“Từ thực tế đó, nếu có thể thí điểm triển khai một số cơ chế chính sách, với điều kiện ưu tiên đồng bộ cả thuế, tài chính, giảm thủ tục hành chính, có chính sách ưu tiên đặc biệt để quản lý thông tin hỗ trợ các DN số trong nước phát triển, từ đó ta mới hình thành được hệ sinh thái số lớn mạnh tại VN. Lúc đó mới có cơ sở tin tưởng rằng các DN VN có thể xây dựng các sản phẩm thay thế được Youtube, Facebook trong 5-7 năm tới”, Bộ trưởng nói.Theo Bộ trưởng TT&TT, để làm được điều này, các DN phải tập trung xây dựng 4 mảng dịch vụ lớn, xây dựng mô hình 4 nhà: Nhà mạng viễn thông, nhà mạng hỗ trợ, nhà quảng cáo trong nước, nhà phát triển tập trung trong nước.“Tập trung 4 nhà đó, lúc đó mới hy vọng xây dựng được hệ sinh thái số VN để đáp ứng yêu cầu thay thế 2 mạng lớn. Đây là vấn đề rất khó vì thói quen và sự tương tác rất lớn 2 nhà mạng”, Bộ trưởng nói.

Văn Kiên