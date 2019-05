Chung tay xây dựng quê hương Bến Tre giàu đẹp

Ông Nguyễn Tấn Bửu (áo trắng đầu tiên từ phải qua) - PGĐ Công ty bàn giao 02 căn nhà Nghĩa tình đồng đội tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Ông Võ Văn Luông (ở giữa) - PGĐ Công ty trao giấy khen cho các Đại lý tiêu biểu

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của Hội đồng giám sát xổ số Bến Tre, sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của các Đại lý vé số kiến thiết Bến Tre có đầy đủ “LỰC - TÂM - TRÍ - TÀI” đã luôn gắn bó, đồng hành để Công ty không ngừng phát triển trong suốt hơn 40 năm qua.Riêng trong năm 2018, Công ty phát hành 472 triệu vé, trong đó, vé tiêu thụ là 388.978.404 vé, tổng doanh thu đạt hơn 3.536 tỷ đồng, doanh thu thuần hơn 3.074 tỷ đồng, so với năm 2017 tăng 18,12%. Lợi nhuận trước thuế hơn 524 tỷ đồng tăng 20,4% so với năm 2017, nộp ngân sách hơn 1.240 tỷ đồng. Chi phí trả thưởng năm 2018 là hơn 1.869 tỷ đồng, tăng 13,05% so với năm 2017.Cùng với hoạt động kinh doanh, Công ty luôn hướng đến các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 45.658.320.000 đồng, trong đó: Xây dựng 782 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nghĩa tình đồng đội: 33.870.000.000 đồng; Hỗ trợ giáo dục (3.429 suất học bổng, 124.780 quyển tập, 10 phòng máy vi tính cho trường học): 11.748.520.000 đồng; Hỗ trợ khác: 39.800.000 đồng.Với những thành tích đạt được trong năm 2018, Đảng bộ Công ty được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công ty được đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, Chi đoàn thanh niên được công nhận Chi đoàn vững mạnh và Chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh năm 2018.Năm 2019, Tập thể cán bộ, nhân viên của Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, Công ty tiếp tục quan tâm, bám sát tình hình diễn biến của thị trường, đề ra những giải pháp phù hợp, đáp ứng cơ bản nhu cầu của thị trường và đại lý ở từng thời điểm. Xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả với các đối tác, các ngân hàng thương mại và đại lý xổ số; giải quyết kịp thời, hợp lý các chế độ cũng như những vướng mắc, khó khăn của đại lý, tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý phát triển và tiêu thụ vé xổ số Bến Tre. Thường xuyên nghiên cứu, cải tiến hình thức, mẫu mã, cải tiến kỹ thuật in số dự thưởng, tăng cường các biện pháp phòng, chống vé giả, qua đó đã hạn chế tình trạng vé xổ số giả, vé xổ số bị cạo sửa, làm giả vé xổ số trúng thưởng nhằm bảo vệ uy tín, hình ảnh Công ty và thu hút người tham gia chơi vé số.

T.H