Chuyển công tác nhân viên gác chắn 'đau bụng' lúc tàu tới

Trước đó, khoảng 3h15 sáng 15/6, tại vị trí đường ngang giao đường sắt qua địa bàn xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), tàu hàng số hiệu AH2 đã phải dừng khẩn cấp vì đường ngang chưa được kéo đèn báo thông đường.Theo báo cáo của Công ty CP Đường sắt Quảng Bình, nhân viên gác chắn Trần Thị T.H., sau khi đóng chắn đường bộ, do bị đau bụng nên chưa kịp quay biển đỏ khai thông đường. Do biển đỏ chưa được quay, tức đường ngang vẫn chưa thông, còn chứng ngại vật phía trước, tàu phải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn.Ông Trần Ngọc Sơn cho biết, sau khi xác minh vụ việc, công ty đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật với các tổ chức, cá nhân liên quan. Cụ thể, chuyển công tác khác không liên quan tới chạy tàu đối với nhân viên gác chắn Trần Thị T.H., kéo dài thời hạn tăng lương.Đồng thời, khiển trách cung trưởng; phê bình nghiêm khắc, hạ đánh giá công tác với phó giám đốc, đội trưởng, trưởng phòng kỹ thuật; giám đốc phê bình trước tổng giám đốc tổng công ty.Theo ông Sơn, mới trước đó 2, 3 ngày công ty mới triển khai tuyên truyền, ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định an toàn chạy tàu tới toàn đơn vị.

Lê Hữu Việt