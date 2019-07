Chuyện về người thân của cặp đôi đồng tính

Quảng cáo

“Thưa mẹ con đi” kể về câu chuyện tình yêu giữa Văn - kỹ sư phần mềm trẻ và cậu Việt kiều Ian. Sau 9 năm ở Mỹ, Văn về thăm gia đình tại Việt Nam và rủ Ian đi cùng. Là cháu đích tôn của dòng họ, chịu sứ mệnh lấy vợ sinh con nối dõi, Văn lúng túng loay hoay việc công khai với mẹ về giới tính và mối quan hệ. Trong lúc đó nhiều tình huống hài hước, dễ thương của những người trong gia đình đã khiến khán giả dành tình cảm cho mối tình của cặp đôi đồng tính và những người thân bao quanh họ.



“Chuyện tình của Văn và Ian chỉ làm nền cho những điều bất ngờ khác về các thành viên trong gia đình của họ”, Trịnh Đình Lê Minh mở đầu cuộc trò chuyện cùng Tiền Phong.

Thuyết phục nhà đầu tư

Bạn phải đối mặt với khó khăn nào nhất trong lúc đạo diễn bộ phim?

Tôi khá căng thẳng trước khi bấm máy khi phải cân bằng giữa những cảnh riêng tư, lãng mạn của hai nam chính, những phân đoạn về tình cảm mẹ con tuy ít lời nhưng nhiều ý ngầm. Bên cạnh đó, tôi cũng phải hòa mình vào những phân đoạn về đại gia đình mà mỗi thành viên đều cá tính, phức tạp trong biểu hiện bề ngoài và suy nghĩ bên trong.

Các diễn viên đều rất giỏi, hiểu và yêu nhân vật, khiến tôi ngày càng yêu và tin tưởng họ hơn qua mỗi ngày trên trường quay. Tôi tin diễn viên cũng tin tưởng hơn ở đường hướng của đạo diễn sau mỗi ngày quay.

Có lúc nào trong hành trình dự án bạn nản lòng?

Đôi lúc, tôi phải suy ngẫm lại cả cuộc hành trình của dự án sau vài lần thất bại trong việc thuyết phục nhà đầu tư tin vào một câu chuyện gia đình và LGBT sẽ thu hút khán giả. Tuy vất vả nhưng tôi và những cộng sự đã làm được. Sự mong chờ của khán giả sau khi trailer được tung ra đã khiến tôi nhẹ nhõm rằng cảm giác của mình là đúng. Và giờ chỉ còn lại sự đón nhận của khán giả khi phim được công chiếu.

Bạn từng chia sẻ “bộ phim không nói về chủ đề tình yêu, mà là tình cảm gia đình”. Nhưng khán giả tò mò hơn (do đạo diễn đầu tư kỹ hơn) với những cảnh có Văn và Ian với nhau. Bạn nói gì về điều này?

Tôi nghĩ rằng mỗi bộ phim thành công đều có những điều hấp dẫn từ bên ngoài và những điều đọng lại sau khi khán giả đã xem xong. “Thưa mẹ con đi” có thể khiến khán giả tò mò với những cảnh gần gũi giữa Văn và Ian. Nhưng sau đó, chính mối quan hệ của Văn và Ian với gia đình, đặc biệt là với người mẹ, sẽ khiến khán giả nhớ về bộ phim nhiều hơn.

Với đạo diễn, ai là diễn viên bí ẩn nhất bộ phim?

Vai diễn bà nội của NSƯT Lê Thiện là vai diễn bí ẩn của phim, có mức độ ngang với vai diễn người mẹ của diễn viên Hồng Đào. Bà nội bị lẫn nên cứ nhầm Ian là cháu đích tôn của mình. Người xem thích sự hồn nhiên trẻ thơ, “yêu con cháu vô điều kiện” của bà và họ mong gặp lại bà ở những cảnh sau. Phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ, luôn có những điểm sâu thẳm bên trong, nằm ở tấm lòng, sự chu toàn mà những người con khó thấy và hiểu hết. Nhưng cũng đến một thời điểm chúng ta chợt nhận ra. Tôi tin hai vai diễn này sẽ khiến khán giả tranh luận và đặt ra nhiều câu hỏi với những giải đáp khác nhau sau khi xem phim.

Kinh phí làm phim có là câu chuyện “đau đầu” như những dự án phim độc lập hiện nay?

Đây là một dự án không thuộc một hãng phim lớn nào. Tôi và những nhà sản xuất của phim đã tự vận động rất nhiều để đảm bảo nguồn kinh phí ở mức độ tối thiểu cho một sản phẩm tốt, đảm bảo cho nhân sự và diễn viên có thể đóng góp toàn thời gian cho phim.

Để mời được nghệ sĩ Hồng Đào, Hồng Ánh, Kiều Trinh... tham gia có khó và tốn không?

Các diễn viên chuyên nghiệp như Hồng Đào, Hồng Ánh, Kiều Trinh... luôn quan tâm đến những dự án nghiêm túc, tâm huyết của những nhà làm phim trẻ. Quan trọng nhất có lẽ là một vai diễn hay và những người trẻ phải khiến họ tin tưởng vào dự án. Một khi đã tin tưởng và yêu vai diễn, thì dù có khó khăn, họ cũng sẽ cống hiến cho bộ phim bằng tất cả khả năng và tài năng của mình.

Nhân vật nào cũng ẩn giấu “sóng ngầm”

Hình như đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên nói kỹ về gia đình người của người đồng tính (cộng đồng LGBT)?

Tôi không dám nói rằng đây là một bộ phim đầu tiên. Nhưng tôi, cùng biên kịch của phim đã dành tất cả tình cảm của mình để nói về gia đình.

Nhiều khán giả kỳ vọng bộ phim có happy ending…

Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo. Trong niềm hạnh phúc tận cùng, sẽ luôn có những điều ngậm ngùi và tiếc nuối, trong những điều buồn tủi nhất sẽ luôn hé lên sự hy vọng. Tôi tin khán giả sẽ cảm nhận rõ sự bình an khi cùng các nhân vật trải qua cuộc hành trình của phim.

Cách bạn kể chuyện vẫn từ từ, kiểm soát tốt những “con sóng ngầm” bên trong nhân vật, nhưng hình như “Thưa mẹ…” vẫn hiền hơn “Mùi hương nước mắm” trước đó của bạn?

Đúng như chị nói, tôi đã tìm ra cách kể của riêng mình từ sau “Mùi hương nước mắm”. Trailer của “Thưa mẹ con đi” chỉ tiết lộ những điểm nổi bật nhất của phim. Những con sóng ngầm bên trong nhân vật chắc chắn sẽ có trong “Thưa mẹ con đi”, lần này là với một đại gia đình có 9 thành viên. Chắc chắn chị cũng có thể tưởng tượng những cơn sóng này khi gặp nhau thì sẽ bùng nổ đến như thế nào.

Sau phim ngắn “Mùi hương nước mắm”, “Chung cư của tôi” bạn có nghĩ mình sẽ theo đuổi dòng phim “đam mỹ”?

Tôi nghĩ rằng mình là đạo diễn của những điều bất ngờ, như “Mùi hương nước mắm”, tưởng là phim tâm lý tình cảm nhưng hóa ra là sự pha trộn về thể loại. Trong “Thưa mẹ con đi”, ngoài yếu tố đam mỹ, khán giả sẽ khám phá nhiều điều khác nữa. Tôi định hướng cho mình trở thành một đạo diễn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả về thể loại như cách Bong Joon Ho đã làm trong “Ký sinh trùng”.

Khi xem một bộ phim về đề tài đồng tính, điều gì dễ khiến cho bạn khó chịu nhất? Và điều gì khiến bạn dễ chịu nhất?

Tôi thường khó chịu nếu những nhân vật đồng tính đóng vai trò chọc cười khán giả bằng cách làm lố về diễn xuất, phục trang, hóa trang... Tôi nghĩ thị trường cần nhiều bộ phim khai thác chủ đề LGBT một cách bình thản như cách “Call Me By Your Name” hay “Love, Simon” đã làm.

Cả cặp đôi Văn - Ian và những người thân của họ đều mông lung, bơ vơ trong hành trình “công khai tình yêu đồng giới?

“Mông lung, bơ vơ” là một từ hay cho hầu hết các nhân vật trong phim.

“Thưa mẹ con đi” quy tụ dàn diễn viên phụ gạo cội như: Hồng Đào, Kiều Trinh, Thanh Tú… Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 16/8 trên toàn quốc.

Văn và Ian, đã đẹp lại còn yêu nhau

Hoàng Hoa (thực hiện)