Chuyện với các hậu duệ yếu nhân Bắc Sơn

TP - May mắn dịp kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn lại gập ghềnh một chuyến xe lên chiến khu xưa. Trên xe là gần gụi những cự ly thương mến. Họ là con trai, con gái của các yếu nhân 80 năm trước từng trực tiếp can dự vào vận hội mới, một thử thách cam go của đất nước: Khởi nghĩa Bắc Sơn.