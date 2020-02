CLIP: Cú va chạm kinh hoàng giữa 2 ô tô khách, nhiều người thương vong

Thời điểm trên, xe khách loại 16 chỗ mang BKS 74B-000.02 (do tài xế do Phan Văn Khánh điều khiển) chở theo nhiều người chạy hướng Bắc - Nam, khi đến vị trí trên đã cố vượt xe đầu kéo 29C-509.47 (kéo theo rơ-mooc 29R-033.58), do tài xế Phan Văn Dẫn (ngụ tại Ninh Bình) điều khiển, chạy hướng cùng chiều và chuẩn bị lên dốc. (ảnh cắt từ clip)