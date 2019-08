Clip: Người phụ nữ hoảng loạn vì thùng container đổ sầm trước mặt

Quảng cáo

Clip: Người đi đường thoát chết khi thùng container lao xuống đường

Sáng 25/8, một xe container lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, hướng đường ĐT 743B vào UBND phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương.

Khi đến ngã tư giao nhau với đường Đặng Văn Mây, tài xế ôm cua, thùng container bất ngờ rơi khỏi xe đổ sầm xuống đường. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều xe máy lưu thông cạnh chiếc container.

Chứng kiến thùng container đổ sầm ngay trước mặt, một phụ nữ hoảng loạn vứt xe máy, bỏ chạy.

Công an TX. Dĩ An cho hay, nguyên nhân thùng container rơi xuống đường do không được cài chốt an toàn.

Hương Chi