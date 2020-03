Cô gái bị phạt 10 triệu đồng vì bịa chuyện có người bị sốt cách ly

Quảng cáo

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 3/3 trên Facebook tên D. H. đã đăng tải bài viết có nội dung: “Toang rồi Hà Tĩnh ạ. Nghe nói em trai sốt cách ly nữa. Ai mà đi đám cưới ở tầng 1 khách BMC hôm ngày 1/3 thì tự giác đi kiểm tra cho xã hội an toàn. 1 đám cưới mấy trăm khách xong còn về tiếp xúc với biết bao nhiêu người nựa”.

Cô gái đăng dòng trạng thái đúng vào thời điểm người dân Hà Tĩnh đang xôn xao thông tin nữ sinh N. T.H.D (SN 2001 trú tại phường Hà Huy Tập), trở về từ Ulsan Hàn Quốc thuộc diện bị cách ly tại nhà nhưng vào ngày 1/3 lại rời khỏi nơi cách ly để đi dự đám cưới.

Trước thông tin này, cộng đồng mạng đều tỏ ra hoang mang, lo lắng. Sau đó D.H đã tự gỡ thông tin đăng tải trên Facebook.

Xác định vấn đề trên ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự trên địa bàn, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã cử đội công tác truy tìm chủ nhân Facebook. Công an xác định người tung tin này lên Facebook là chị Phạm Thị Diệu H.A. (SN 1995, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh).

Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt H.A. 10 triệu đồng.



Tại cơ quan công an, H.A. thừa nhận những nội dung đăng tải trên Facebook là không đúng sự thật và viết cam kết không tái phạm. Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt H.A. 10 triệu đồng.

Trước đó, N. T.H.D sinh năm 2001, trở về từ Ulsan Hàn Quốc. Sau đó nữ sinh được UBND phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên vào ngày 1/3, nữ sinh tự ý bỏ nơi cách ly để đi dự đám cưới tại một khách sạn trên địa bàn, sự việc khiến người dân hoang mang lo lắng. Đến thời điểm hiện tại nữ sinh D. sức khỏe bình thường, đang được giám sát, kiểm tra thân nhiệt hằng ngày.

