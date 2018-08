Cô gái trẻ bơi giữa sông Tô Lịch hiện vẫn chưa tỉnh táo

TPO - Cơ quan công an cho biết, do cô gái bơi dưới sông Tô Lịch hiện chưa tỉnh táo nên chưa xác minh được nguyên nhân do bị ‘ngáo đá’ hay do vấn đề về thần kinh.