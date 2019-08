“Cò” taxi Nội Bài nhổ nước bọt vào nhân viên an ninh sân bay

Quảng cáo

Theo đó, phát hiện Nguyễn Thị Hiên (SN 1972) cùng chồng là Vương Đồng Minh (ở Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi mời khách đi taxi sai quy định, lực lượng an ninh sân bay đã can thiệp, giải thích cho hành khách để không đi xe taxi dù.



Trong quá trình xử lý vụ việc, đối tượng Hiên có lời nói lăng mạ, đe doạ lực lượng An ninh hàng không làm nhiệm vụ và nhổ nước bọt vào mặt nhân viên Đội an ninh Cơ động Kiều Huy Hùng. Sự việc xảy ra tại khu vực sân đỗ ô tô P2, nhà ga T1.



Bà Hiên đã được an ninh hàng không Nội Bài xếp vào danh sách "cò mồi", chèo kéo khách đi taxi dù chuyên nghiệp, thường xuyên xuất hiện tại sân bay Nội Bài.



Gần nhất, hôm 11/1 vừa qua, nhân viên an ninh hàng không Nguyễn Văn Điệp khi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn đối tượng Trần Thị Lý (trú tại xã Thái Phú, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) mời chào hành khách đi xe taix dù, đã bị Lý và 2 đối tượng nam khác tấn công, hành hung. Anh Điệp bị nhiều vết xây xát, gãy 4 răng cửa.



Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, 7 tháng đầu năm 2019, đơn vị này phát hiện và phối hợp xử lý 117 vụ việc liên quan xe taxi dù, 9 vụ cò mồi, 154 vụ xe vãng lai khai thác khách không đúng quy định.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết đã ký hợp đồng nhượng quyền với 14 hãng taxi (khai thác 10 thương hiệu).

Lê Hữu Việt