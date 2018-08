Có thất thoát trong thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường ở TPHCM

Sáng 21/8, tại “buổi cà phê sáng với báo chí”, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết Sở GTVT đã thực hiện việc thu phí đỗ xe ô tô trên 23 tuyến đường qua điện thoại từ ngày 1/8 theo Nghị quyết của HĐND TPHCM.

Ông Hưng thừa nhận sau 20 ngày triển khai thực hiện, việc thu phí còn một số bất cập và chưa tạo được sự đồng thuận của nhiều lái xe.

Phó Gíam đốc Sở GTVT TPHCM Võ Khánh Hưng

Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, việc thu phí đỗ xe dưới lòng đường bước đầu đã cơ bản đạt được một số mục tiêu đề ra như hạn chế xe đỗ tràn lan trên đườn gây ách tắc giao thông.

Qua khảo sát của Sở GTVT, lượng ô tô vào đỗ trong tầng hầm các cao ốc tại trung tâm TPHCM nhiều hơn so với trước tháng 8 do mức phí ở đây thấp hơn, xe được bảo quản so với đỗ ngoài đường.

Tuy nhiên, ông Đường cho hay trong quá trình thu phí đỗ xe dưới lòng đường,, nhiều lái xe không hợp tác, cố tình gây khó khăn cho lực lượng thu phí như đưa xe vào nơi đỗ rồi khóa cửa bỏ đi.

Trên một số tuyến đường, việc bố trí nơi đỗ xe có thu phí gây phản ứng từ chủ các cửa hàng và một số hộ dân nhà mặt tiền đường bị ảnh hưởng. Trong khi đó, phần mềm thu phí còn gây nhiều khó khăn cho người sử dụng như hay… rớt mạng.

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý kai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở GTVT TPHCM (người đứng giữa)

Đặc biệt, qua kiểm tra của Sở GTVT, công tác phối hợp trong quá trình hành thu còn rất nhiều bất cập.

Ông Ngô Hải Đường cho hay theo nghị quyết, việc thu phí đỗ xe áp dụng từ 6h đến 24h hàng ngày. Trong khi đó, các nhân viên thu phí chủ yếu làm việc theo giờ hành chính và Sở GTVT không thể điều phối công việc vì lực lượng này trực thuộc UBND các quận huyện.

“Nhiều nơi, nhân viên thu phí có mặt từ 9h sáng, đến 16h chiều đã về, thứ bảy và chủ nhật không làm việc nên Sở GTVT phải cử lực lượng Đoàn viên thanh niên đến phối hợp”, ông Đường cho hay.

Đáng lưu ý, theo ông Ngô Hải Đường, qua kiểm tra giám sát của nhân viên kỹ thuật của Viettel và Sở GTVT, có tình trạng thất thoát trong quá trình thu phí như nhân viên thu tiền nhưng không xé vé.

Đại diện Sở GTVT cho hay sau 20 ngày hành thu, TPHCM mới thu được khoảng 220 triệu đồng (bình quân 11 triệu đồng/ngày). Riêng thứ bảy, chủ nhật chỉ thu được 5 -6 triệu đồng/ngày.

Trong khi đó theo đề án của Sở GTVT TPHCM, việc thu phí đỗ ô tô trên các tuyến đường nói trên dự kiến mỗi tháng sẽ thu về 31 tỉ đồng.

“Việc huy động lực lượng Đoàn viên thanh niên thuộc Sở GTVT chỉ là biện pháp tạm thời. Sắp tới Sở GTVT sẽ đề nghị UBND TPHCM sử dụng lực lượng thanh niên xung phong trực tiếp thu phí thay các nhân viên thuộc UBND các quận huyện”, ông Đường cho biết.

Sau khi nâng phí đỗ xe gấp 5 lần, bãi xe có thu phí đỗ xe trên đường Lê Lai (quận 1) trước KS New World luôn trong tình trạng trống trải

Theo Nghị quyết của HĐND TPHCM, các phương tiện được phép đỗ xe dưới lòng đường có thu phí là ô tô đến 16 chỗ ngồi hoặc xe tải có tải trọng từ 1,5 tấn đến không quá 2,5 tấn. Mức phí tối thiểu tăng từ 5.000 đồng lên 20.000 đồng/xe/giờ tại khu vực Quận 10 và 25.000 đồng/xe/giờ tại khu vực Quận 1, Quận 5.

Ông Ngô Hải Đường cho hay việc nộp phí đậu xe, các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện nêu trên để đỗ xe phải cài đặt và sử dụng ứng dụng My Parking. Người sử dụng vào kho ứng dụng Google Play (đối với hệ điều hành Android) hoặc App Store (đối với hệ điều hành iOS) để tải và cài đặt ứng dụng. Sau khi cài đặt xong, người sử dụng thực hiện đăng ký tài khoản bằng chính số điện thoại của mình để sử dụng.

Với những trường hợp đặt chỗ và thanh toán trên ứng dụng My Parking, người điều khiển phương tiện tìm hiểu thông tin trên trang web https://myparking.vn/ để nắm các các hướng dẫn chi tiết thực hiện. Ở trường hợp này, việc thanh toán sẽ được thực hiện qua Viettel Pay.

Với những trường hợp đặt chỗ và thanh toán bằng tin nhắn SMS, người điều khiển phương tiện có nhu cầu đỗ xe nhưng điện thoại di động không có chức năng sử dụng ứng dụng My Parking thì khi lái xe vào bãi đỗ, nhân viên hỗ trợ người điều khiển phương tiện đăng ký 1 mã đặt chỗ bằng thiết bị của nhân viên.

Trong khi đó ô tô đỗ dày đặc trên đường Phạm Hồng Thái (quận 1) mặt trước KS New World dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm dừng đỗ.

Trong trường hợp này, người điều khiển phương tiện sẽ thanh toán phí đỗ xe bằng hình thức soạn tin nhắn SMS theo cú pháp quy định gửi đến đầu số 1008.

Hình thức trả phí có thể qua các trụ nạp tiền thu phí tự động, nhắn tin trừ tiền trong tài khoản điện thoại hoặc dùng thẻ thanh toán ngân hàng.

Việc thu phí sử dụng tạm thời lòng, lề đường để đỗ xe được Sở GT-VT TP HCM triển khai trên 23 tuyến đường, trong đó trong đó Quận 1 có 13 tuyến, Quận 5 có 4 tuyến còn lại là ở quận 10.

Huy Thịnh