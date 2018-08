Con trai cầm dao đe dọa giết mẹ rồi tự cứa cổ

Chiều 10/8, Công an xã Vĩnh Ngọc cho biết đang phối hợp với Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) xử lý trường hợp anh Lê Hoàng Thịnh (26 tuổi) dọa giết mẹ ruột, rồi tự tử.

Sáng một ngày trước, Thịnh dùng dao đuổi mẹ ruột là bà Võ Thị Thiếp (56 tuổi), rồi dọa giết. Bà Thiếp chạy vào phòng ngủ đóng cửa, đồng thời báo công an.



Khi công an trên đường đến hiện trường, Thịnh dùng con dao cứa cổ mình và ngất xỉu tại chỗ do mất máu. Công an cùng người nhà đưa Thịnh đi cấp cứu.



Theo các bác sĩ, bệnh nhân Thịnh nhập viện với 3 vết cắt ở cổ, mỗi vết dài 2 cm. Sau khi được cấp cứu, anh này đã qua cơn nguy kịch. Tại hiện trường công an thu giữ một con dao cán vàng.



Theo người nhà, tối 8/8, Thịnh có sử dụng ma túy đá, đến sáng hôm sau thì xảy ra sự việc như trên.

