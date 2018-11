Con trai nguyên chủ tịch huyện tham gia đánh nữ nhân viên hàng không

Được biết, Dũng có một vợ, 2 người con. Dũng bị nghiện, chơi bời, phá phách nhiều năm qua đã làm phiền lòng người thân trong gia đình.

Như tin đã đưa, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng, tiến hành điều tra. Đến sáng 25/11, phía cơ quan công an chưa có quyết định khởi tố vụ việc. Diễn biến sự việc như sau: S ự việc xảy ra khoảng hơn 14 giờ ngày 23/11, tại khu vực phía ngoài điểm kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách.

Theo đó, các đối tượng chửi bới, hành hung nữ nhân viên hàng không là Phạm Hữu An (thường trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (thường trú xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Lê Trung Dũng (thường trú thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Ba người này tiễn ông Lê Sỹ M. đi chuyến bay VN1271 chặng bay Thanh Hoá - TP.HCM dự kiến cất cánh lúc 15 giờ cùng ngày. Sau khi ông M., đã hoàn tất thủ tục, 3 người này nhờ nhân viên sân bay là chị Lê Thị G. chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi. Sau đó tiếp tục đề nghị chị G., chụp ảnh chung nhưng chị G., từ chối vì lý do công việc.

Đáng nói, sau khi bị từ chối, An, Nhị, Dũng đã to tiếng chửi bới, hành hung chị G. Trong đó, An dùng điện thoại đánh vào đầu và tát vào mặt chị G, Nhị cũng tát vào mặt nữ nhân viên hàng không này.