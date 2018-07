Công an công bố nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ

Theo đó, chiều tối ngày 7/7, Công an TX. Bến Cát đã công bố nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, xe ba gác mang BKS: 61L – 1123 do Nguyễn Thanh Lâm (35 tuổi, ngụ Dầu Tiếng, Bình Dương) điều khiển trên đường ĐT744 hướng từ quốc lộ 13 về huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Một xe tải bị tông trúng lao xuống hồ nước

Khi xe lưu thông qua khỏi cầu Ông Cộ được khoảng 500m thì anh Lâm điều khiển xe lấn trái sang làn đường ô tô theo chiều ngược lại. Cùng lúc này, xe tải mang BKS: 60C – 305.10 do anh Phạm Nhật Khoa (29 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương) điều khiển theo chiều ngược lại chở theo ông Huỳnh Văn Hưng (52 tuổi, quê Cần Thơ) và Võ Hoàng Nhựt Linh (26 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy chiều ngược lại đã tông trực diện.

Xe ba gác biến dạng sau tai nạn

Sau khi tông xe ba gác, xe tải tiếp tục lao về phía trước tông vào xe tải mang BKS: 61C – 126.78 do ông Hoàng Trọng (58 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển, trên xe còn có Nguyễn Gia Đạt 19 tuổi ngồi trong xe đang đậu bên lề đường để sửa chữa. Cú tông mạnh khiến xe tải 61C – 126.78 lao xuống hố nước bên đường.

Tại hiện trường, các nạn nhân tử vong tại chỗ gồm: Nguyễn Thanh Lâm, Huỳnh Văn Hưng, Võ Hoàng Nhựt Linh. Còn anh Phạm Nhật Khoa bị thương nặng.

Đầu xe tải bẹp nhúng sau khi tông vào đuôi một xe tải khác

Công an TX.Bến Cát sau đó đã trích xuất camara an ninh và xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế Nguyễn Thanh Lâm chạy xe ba gác chạy lấn không đúng phần đường quy định dẫn đến tai nạn. Được biết, tài xế xe ba gác vừa mua xe và đang trên đường chạy về nhà thì xảy ra tai nạn.

Hương Chi