Công an 'dính' tội phạm, giang hồ…

Tội phạm đội lốt… trung úy công an

Sự việc hy hữu trên đã xảy ra hơn 6 năm trước nhưng đối với những người bán trái cây lâu năm ở chợ Tân Mai (TP Biên Hòa) dường như vừa mới diễn ra. Chị H, một tiểu thương chứng kiến sự việc (đề nghị không nêu tên) kể: “Tôi nhớ lúc đó đã cận Tết Nguyên đán năm 2013. Vào một buổi tối, có một số thanh niên ghé vào sạp trái cây của ông T hỏi mua một trái sầu riêng. Một thanh niên nói giọng Bắc cho rằng ông T cân thiếu. Ông T bảo mượn cân sạp bên cạnh để kiểm tra thì cậu ta không chịu và nói nhiều câu rất khó nghe. Hai bên lời qua tiếng lại. Cậu ta rút thẻ ra nhưng mọi người nghi ngờ là công an rởm nên gọi điện báo và Công an phường Tân Mai mời những người có liên quan về trụ sở. Sau này, tôi mới nghe nói lại là cậu ta là công an thật, đeo lon trung úy nhưng là đối tượng bị truy nã”.

Người chị H vừa kể là Trần Hữu Nam (SN 1985, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Quê gốc của Nam ở Thái Bình nhưng từ nhỏ theo gia đình vào Đồng Nai sinh sống. Năm 2003, học hết cấp 3 nhưng thi trượt đại học, Nam được ba mẹ cho lên Biên Hòa thuê phòng trọ vừa đi làm vừa ôn thi đại học. Tuy nhiên, lên thành phố chưa bao lâu, Nam cùng hai đối tượng lập băng nhóm trộm cắp tài sản, nhiều lần đột nhập vào một nhà máy cơ khí thuộc phường Long Bình để trộm sắt thép bán lấy tiền chia nhau.

Vụ trộm được Công an TP Biên Hòa thụ lý, ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Hữu Nam.

Năm 2005, công an tỉnh Đồng Nai phân bổ chỉ tiêu tuyển công an nghĩa vụ cho các huyện. Trần Hữu Nam làm hồ sơ ứng tuyển và được Công an tỉnh tuyển dụng phục vụ có thời hạn trong ngành. Nam được phân công về công tác tại Công an huyện Long Thành. Nam nhiều lần vi phạm kỷ luật và đơn vị chủ quản có ý định không biên chế Nam thành công an chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Nam nộp hồ sơ thi và đỗ vào trường Trung học Cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp, Trần Hữu Nam trở thành công an chuyên nghiệp và được điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, sau đó là Đội Cảnh sát 113 thuộc Công an tỉnh. Cuối năm 2012, Nam được phân công về Công an TP Biên Hòa công tác với quân hàm trung úy.

Giang hồ đánh công an trên bàn nhậu

Sự việc về Trần Hữu Nam sẽ không bị phát hiện nếu như không xảy ra vụ Nam cãi vã với người bán trái cây. Khi công an trích lục hồ sơ để xử phạt thì phát hiện Nam chính là đối tượng cầm đầu băng trộm tài sản gần 10 năm về trước tại phường Long Bình. Ngày 1/4/2013, Nam bị tước quân tịch. Tháng 9/2013, TAND TP Biên Hòa mở phiên xét xử và tuyên phạt Trần Hữu Nam 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) sau này trực tiếp vào Đồng Nai xác minh và xác định lệnh truy nã Trần Hữu Nam được ký ngày 30/3/2004 nhưng bị... bỏ ngăn kéo mà không rõ lý do. Bộ yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cá nhân liên quan nhưng xử lý đến đâu thì đến nay vẫn còn là một bí ẩn...

Cuối tháng 9/2013, một vụ án mạng liên quan lực lượng công an Đồng Nai làm chấn động dư luận cả nước. Nhóm cảnh sát giao thông (CSGT) Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre gồm thiếu tá Trần Ngọc Sơn (39 tuổi, trạm phó), đại úy Ngô Văn Vinh (38 tuổi) và thượng úy Đoàn Thanh Phú (30 tuổi) đi ăn nhậu và hát karaoke ở thị xã (nay là thành phố) Long Khánh. Đến chiều, khi cả nhóm trở về trạm thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đại úy Ngô Văn Vinh nổ súng bắn chết thiếu tá Trần Ngọc Sơn và làm thượng úy Đoàn Thanh Phú bị thương.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, vụ án có liên quan một đối tượng có máu mặt là Trương Thành Chí (tên thường gọi là Trúc, 39 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Chiều 22/9/2013, Trúc nhậu chung với thiếu tá Sơn tại một quán karaoke, sau đó, đại úy Vinh cũng vào quán này để hát rồi xảy ra mâu thuẫn với Trúc. Sau một hồi cãi vã lớn tiếng, Trúc cầm chai bia đập lên đầu đại úy Vinh khiến Vinh tức giận bỏ về trạm. Thiếu tá Sơn và Trúc cũng trả phòng ra về và sau đó xảy ra vụ nổ súng.

Đối tượng xã hội liên quan đến vụ án đại úy CSGT Ngô Văn Vinh bắn chết phó trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre

Tại thời điểm vụ án đang được điều tra, nhiều tờ báo trong đó có Tiền Phong đề cập nhân vật Trúc. Điều khó hiểu là tại buổi gặp gỡ báo chí vào sáng 7/11/2013, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai phủ nhận: "Vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre vào ngày 22/9 không có nhân vật thứ 3 tên Trúc như báo chí đăng tải".

Tuy nhiên, đến khi cơ quan điều tra có kết luận thì thông tin về nhân vật Trúc tức Trương Thành Trí thể hiện đúng như những gì báo chí đã đăng tải trước đó. Đại úy Vinh bị Trúc cầm ly bia đánh chảy máu đầu, tức giận bỏ về. Đến chiều tối, thiếu tá Sơn về trạm tiếp tục cãi vã và tiếp tục đánh Vinh. Trong lúc nóng giận, Vinh lấy súng ở đầu giường bắn thiếu tá Sơn. Một viên đạn lạc trúng thượng úy Đoàn Thanh Phú đang nằm giường kế bên… Với hành vi trên, cựu đại úy Ngô Văn Vinh đã bị tòa án tuyên phạt 9 năm tù về tội giết người.

Tại phiên toà ngày 22/12/2015, cựu đại úy Ngô Văn Vinh đã làm cả phòng xử xôn xao khi khai nhận với hội đồng xét xử: “Trong vụ án này còn có một người mà bị cáo không thể nào khai ra với cấp điều tra ở Đồng Nai vì phía sau bị cáo còn em, còn vợ. Bị cáo mong Cục điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vào điều tra lại vụ án”.

Đối với Trương Thành Chí (tức Trúc), dù không thừa nhận việc đánh cựu đại úy Ngô Văn Vinh nhưng cơ quan chức năng xét thấy có đủ căn cứ nên sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thành Chí về tội "cố ý gây thương tích".

Ngày 22/12/2015, Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tuyên phạt bị cáo Trương Thành Chí 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Huy Thịnh