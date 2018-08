Công an Đồng Nai có 8 Phó giám đốc sau sáp nhập

Ngày 16/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố sát nhập Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động 3 cán bộ trong Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC Đồng Nai sang giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Văn Quyết Thắng; Giám đốc Cảnh sát PCCC Đồng Nai cùng 2 Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Đồng Nai là Đại tá Chu Văn Liên và Đại tá Trần Tuấn Triệu sang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Với việc sáp nhập Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh và điều động 3 cán bộ trong Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh, thì ngoài 1 Giám đốc, Công an tỉnh Đồng Nai có 8 Phó giám đốc.

Bộ máy Công an tỉnh Đồng Nai ngoài Ban Giám đốc còn có 27 phòng trực thuộc, giảm 5 phòng so với bộ máy cũ. Sáp nhập Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh thành Phòng Cảnh sát PCCC.

Đức Minh