Công an Đồng Nai có thêm hai phó giám đốc

TPO - Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm mới hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.