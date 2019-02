Công an Hà Nội sẵn sàng bảo vệ an ninh Hội nghị Mỹ - Triều

Sáng 21/2, nguồn tin từ Đồn Công an Nội Bài cho biết, những ngày qua đơn vị tham gia nhiều cuộc họp với Cảng vụ Hàng không Nội Bài, Công an TP Hà Nội và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác về công tác đảm bảo an ninh phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, sẽ diễn ra vào cuối tháng 2.

Theo đại diện Đồn Công an Nội Bài, công tác đảm bảo an ninh tiếp đón các đoàn quốc tế tham dự hội nghị được triển khai theo cấp độ cao nhất (cấp độ 1). Lực lượng cảnh sát phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ thuộc Cảng vụ Hàng không Nội Bài tăng cường giám sát trước trong và sau thời gian diễn ra hội nghị.

"Ngày 20/2, đơn vị phối hợp với một đoàn tiền trạm an ninh Mỹ kiểm tra an ninh tại sân bay để chuẩn bị các phương án tiếp đón đoàn tham dự hội nghị. Kế hoạch bảo vệ an ninh theo các cấp độ và thay đổi từng thời điểm. Dự kiến những ngày tới, công tác an ninh được thắt chặt theo các phương án từ trước. Đơn vị sẽ huy động 100% lực lượng ứng trực cho công tác này", đại diện Công an Nội Bài cho biết.

Còn đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Theo đó, hàng nghìn cán bộ CSGT, CSCĐ, CSTT cùng với lực lượng công an các phường, quận được huy động tối đa tham gia đảm bảo an ninh. Các phương án bảo vệ vẫn đang trong dự thảo, chờ phê duyệt.

Phòng CSGT Hà Nội thông tin, sẽ huy động 100% quân số gồm hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ tham gia dẫn đoàn, phân luồng cho các đoàn đại biểu quốc tế. Ngoài ra, hơn 300 nút giao trọng điểm luôn duy trì các tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn ùn ứ từ xa.

"Lực lượng, trang thiết bị, xe dẫn đoàn đã sẵn sàng phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều", đại diện Phòng CSGT Hà Nội nói.

Nguyễn Hoàn