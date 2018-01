Công an nhường đồng bào hiến máu trước

Thiếu tá Lê Minh Thức, Bí thư đoàn cơ sở Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, tại Chủ Nhật Đỏ diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh vào ngày 27/1/2018, có tới 109 cán bộ, chiến sĩ của Công an thành phố đăng ký, đông nhất trong các đợt Công an thành phố tham gia hiến máu từ trước tới nay. Mới đây, trong Chủ Nhật Đỏ tổ chức lần thứ hai tại huyện Ea Kar vào ngày 24/1/2018, trong gần 2.700 người tham gia đăng ký hiến máu, cũng có nhiều cán bộ chiến sĩ của lực lượng Công an.

Một số cán bộ đến muộn, do vừa phải họp giao ban triển khai nhiệm vụ mới. Cũng như người dân, các anh nhường nhau xếp hàng đăng ký, rồi kiên nhẫn chờ gọi tên để được cho đi dòng máu cứu người. Gần chục chiến sĩ trẻ thấy những nhóm đồng bào các dân tộc xúng xính váy áo thổ cẩm từ các xã xa về ngồi chờ lâu quá, đã nhường đồng bào hiến trước, phần các anh mãi tới chiều mới hiến được. Trung uý Lê Thanh Bình, Phó bí thư đoàn cơ sở Công an huyện Ea Kar cho biết: “Công an huyện khoảng 150 người, mỗi năm chúng tôi tham gia 2 đợt hiến máu nhân đạo. Toàn lực lượng đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa của chương trình quyên góp máu dịp đầu xuân, chúng tôi chỉ tuyển chọn những chiến sĩ trẻ khỏe, bảo đảm chất lượng máu tốt nhất để hiến tại Chủ Nhật Đỏ”.

Công an huyện Ea Kar có nhiều gương điển hình về hiến máu tình nguyện. Tiểu biểu, là đại uý Nguyễn Đình Lợi - Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đã hơn 10 lần hiến máu. “Từ thời sinh viên, khi nghe tin nhà trường phát động chương trình hiến máu nhân đạo, tôi đã tham gia, và hiến mỗi năm một đôi lần từ đó đến nay. Có trường hợp cấp cứu thiếu máu, bác sĩ kêu gọi, nhiều anh em cùng chạy tới sẵn sàng hiến nhưng chỉ mỗi mình tôi nhóm máu A, nên được ưu tiên tiếp máu cho nạn nhân!”, đại úy Lợi vui vẻ kể.

Trong Chủ Nhật Đỏ tổ chức tại trường Đại học Tây Nguyên chiều 21/1/2018, một cán bộ đang công tác tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: anh đã nhiều lần đăng ký xin được hiến máu nhân đạo, nhưng cứ chậm chân. Thông qua nhóm sinh viên trường Đại học Tây Nguyên đi bán kẹo gây quỹ từ thiện, anh biết được lịch trình tổ chức 5 điểm Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Đắk Lắk, riêng Đại học Tây Nguyên rơi đúng vào Chủ nhật là ngày nghỉ, nên anh tới sớm và may mắn được xét nghiệm, hiến máu ngay lượt đầu tiên. Anh đăng ký với các bác sĩ đầy đủ tên họ số điện thoại, để khi nào cần gấp nhóm máu O, bất kể khi nào cứ gọi anh đến.

Ông Nguyễn Đức Phúc - Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh Đắk Lắk, người đã hàng chục năm chuyên trách việc vận động hiến máu, khẳng định: Công an luôn là "đội mạnh" của phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh nhà. Mà máu hiến của lực lượng Công an cũng thường đạt chất lượng cao nhất, tỉ lệ máu xét nghiệm không đạt yêu cầu rất ít so với các ngành nghề khác.

H.T.N - Vũ Long