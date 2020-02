Công an nói gì vụ 7 người nghi từ vùng dịch Trung Quốc về Bình Dương?

Quảng cáo

Công an xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vừa gửi công văn báo cáo lên cấp trên về 7 trường hợp trở về Bình Dương từ vùng dịch ở Trung Quốc. Báo cáo nêu rõ, những người này khi về Bình Dương đã qua sân bay Tân Sơn Nhất TPHCM và có khai báo cơ quan chức năng. Hiện, họ đang được theo dõi, kiểm tra sức khỏe.

Động thái này được thực hiện sau khi ông Đoàn Văn Đồng – Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo ra công văn khẩn đề nghị các đơn vị liên quan xác minh 7 trường hợp trở về từ Trung Quốc và những người họ từng tiếp xúc để có biện pháp theo dõi, đảm bảo an toàn. Đồng thời, trên một số kênh thông tin cho rằng, 7 người trở về không khai báo.

Theo báo cáo, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1977, HKTT ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương) cùng các quan hệ nhân thân gồm: Chồng là Fan Chao (SN 1980, Trung Quốc); Con là Fan Ya Zhuo (SN 2007, Trung Quốc); Con là Fan Ya Xiu (SN 2009, Trung Quốc); Mẹ là Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1949, HKTT xã An Thái, huyện Phú Giáo, chổ ở hiện nay là xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương); Em chồng là Pan Ming Liang (SN 1993, Trung Quốc); Em họ chồng là Pan Ming Huan (SN 1993, Trung Quốc) cả hai em họ đang làm việc tại xã An Tây, TX Bến Cát, Bình Dương.

Qua xác minh, những người này có xuất cảnh về tỉnh Quế Châu, Trung Quốc và nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 31/1 và hiện ở tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một. Riêng bà Nguyễn Thị Lan Phương ở tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng và 2 người em họ của chồng bà Nguyễn Thị Thanh Thảo ở xã An Tây, TX Bến Cát. Khi xuất, nhập cảnh đều qua sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) và thực hiện kê khai đầy đủ.

Trong khi đó, Công an xã Thanh Tuyền cho biết, ở địa phương chỉ có một người trong số đó tên là Nguyễn Thị Lan Phương hiện đang sống ở địa phương, đã đến khám sức khỏe và bình thường không có biểu hiện bất thường.

Công văn của Chủ tịch huyện Phú Giáo

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin ngày 13/2 ông Đoàn Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo (Bình Dương) vừa gửi công văn khẩn chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xác minh những người dân từng tiếp xúc với 7 người được cho là từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở lại Bình Dương.

Công văn nêu rõ: qua xem xét báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 xảy ra ở xã An Thái, huyện Phú Giáo, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh 7 trường hợp từ Trung Quốc về Bình Dương có đi qua Vũ Hán.

Đề nghị xác minh nhân thân trước khi đi ở đâu, làm gì, thời gian về nước, thời gian trở lại Bình Dương. Họ làm gì, ở đâu, đã tiếp xúc với ai… báo cáo kịp thời, cụ thể về Ban chỉ đạo trước ngày 15/2.

Trong khi đó, trao đổi với PV báo Tiền Phong vào chiều tối nay (14/2), ông Phạm Quốc Hữu – Chủ tịch UBND xã An Thái, huyện Phú Giáo (nơi được cho là có 7 người từ Vũ Hán về) cho biết, hiện những người này đều không có mặt ở địa phương. Đồng thời cho biết những người này có sống ở xã An Thái nhưng đã đi nơi khác ở.

Phản hồi ý kiến của Công an xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương Ngày 15/2 báo Tiền Phong đưa tin về việc Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo ra công văn khẩn về 7 trường hợp được cho là về Bình Dương nhưng có đi ngang qua TP Vũ Hán, Trung Quốc, trong đó dẫn lời Chủ tịch UBND xã An Thái nói rằng hiện 7 người từ Trung Quốc về không còn ở địa phương mà có ở xã Thanh Tuyền của huyện Dầu Tiếng. Hôm nay, Công an xã Thanh Tuyền có công văn phản hồi nói rằng thông tin 7 người từ Trung Quốc về ở địa phương là không đúng sự thật. Những thông tin báo nêu trước đó đều dẫn từ công văn và trả lời của cơ quan chức năng, không có chuyện thông tin sai. Thực tế, tại xã Thanh Tuyền có một người mẹ trong số 7 người trên, sinh sống sau khi về Bình Dương.

Hương Chi