Công an Thanh Hoá ra quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tại lễ ra quân, thay mặt Đảng ủy – lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã quán triệt những mục tiêu, yêu cầu và những nội dung, biện pháp cơ bản của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Các lực lượng ra quân đợt cao điểm

Theo đó, bắt đầu từ 8 giờ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021, tất cả các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT, bảo đảm ANTT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thiếu tường Trần Phú Hà, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm

Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Mệnh lệnh số 01 về tấn công trấn áp tội phạm, đồng thời xây dựng nhiều phương án, kế hoạch cao điểm đảm bảo ANTT trên lĩnh vực trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, tuần tra vũ trang và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm về vũ khí – vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ - pháo và đồ chơi nguy hiểm. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi cộm, các điểm đang có tranh chấp, khiếu kiện đông người, đình công, biểu tình gây rối ANTT. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.





Diễu hành biểu dương lực lượng

Riêng các lực lượng Công an trong tỉnh sẽ tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, gây thương tích, gây rối TTCC; hoạt động tín dụng đen; các sới bạc chuyên nghiệp, cá độ thể thao qua mạng Internet; các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ… Tăng cường công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, đảm bảo trật tự ATGT, TTCC và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; kiềm chế, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ TNGT thảm khốc và đua xe trái phép. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác, chủ động bám sát địa bàn, thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch, Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh. Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo phân công trách nhiệm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và CBCS, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, trực phản ứng nhanh để giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc về ANTT xảy ra trên địa bàn, không được để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm ANTT.

Ngay trong buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm và tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường của TP.Thanh Hóa.

Huy Lâm