Công an thông tin vụ thanh niên leo mái nhà la hét, tự đâm bụng

Qua đó, khẳng định đối tượng bị ngáo đá và có hành vi nguy hiểm. Đây là vụ ngáo đá thứ hai xảy ra chỉ trong vòng hai ngày được công an Huế khống chế thành công, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Do bị phê ma túy đá, Hồ Long trèo lên mái nhà dân, liên tục la hét và cầm dao tự dí vào bụng

Chiều 15/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an TT-Huế, cho biết, trong hai ngày 12 và 14/6, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh liên tục khống chế 2 đối tượng phê ma túy đá dẫn đến hành vi gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người dân trên địa bàn thành phố Huế. Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Hồ Long sau đó đã bị công an khống chế thành công, ngăn chặn kịp thời hành vi gây hại cho cộng động dân cư

Trước đó, như tin đã đưa, vào sáng 14/6, một thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” trèo lên mái nhà tại kiệt 254 đường Phan Chu Trinh (thành phố Huế) liên tục la hét và cầm dao tự dí vào bụng. Lực lượng Cảnh sát 113 đã cử 2 tổ công tác đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.

Khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát 113 tiến hành vận động, thuyết phục. Tuy nhiên đối tượng vẫn ngoan cố, không chấp hành. Trước tình hình đó, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng vừa thương thuyết và bí mật áp sát đối tượng, tước hung khí, khống chế thành công.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Hồ Long, sinh năm 1997, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Vinh An, huyện Phú Vang (TT-Huế) là đối tượng lang thang do sử dụng ma túy bị kích động mạnh dẫn đến không làm chủ được hành vi của mình.

Cảnh sát 113 cũng khống chế thành công đối tượng Huỳnh Thanh Duy (trú tại kiệt 99 đường Đặng Huy Trứ, Huế) có biểu hiện ngáo đá dùng hung khí khống chế mẹ ruột và dọa đốt nhà

Trước đó, vào ngày 12/6, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TT-Huế cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế thành công đối tượng Huỳnh Thanh Duy (trú tại kiệt 99 đường Đặng Huy Trứ, Huế) có biểu hiện ngáo đá dùng hung khí khống chế mẹ ruột và dọa đốt nhà.

Ngọc Văn