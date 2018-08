Công an TPHCM có 7 phó giám đốc

Ngày 20/8, Công an TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ công an.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ và Công an TPHCM.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Cao Đăng Hưng (quê quán Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại tá Cao Đăng Hưng

Chúc mừng Đại tá Cao Đăng Hưng nhận nhiệm vụ mới, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu tân phó giám đốc công an TPHCM nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, ra sức phấn đấu cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Cao Đăng Hưng hứa trên cương vị mới sẽ hết lòng, hết sức phục vụ công việc, cùng Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TPHCM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Như vậy, Ban Giám đốc Công an TPHCM hiện có 8 thành viên. Trung tướng Lê Đông Phong (sinh năm 1960) giữ chức vụ Giám đốc Công an TPHCM. 7 Phó Giám đốc Công an TPHCM gồm: Thiếu tướng Ngô Minh Châu (sinh năm 1964); Thiếu tướng Phan Anh Minh (sinh năm 1959); Thiếu tướng Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1957); Thiếu tướng Đào Công Danh (sinh năm 1958); Đại tá Trần Đức Tài (sinh năm 1964); Đại tá Đinh Thanh Nhàn (sinh năm 1968); Đại tá Phạm Ngọc Khương (sinh năm 1959) và Đại tá Cao Đăng Hưng (sinh năm 1966).

