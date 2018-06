Công an vào cuộc vụ sập giàn giáo 5 người thương vong

Theo đó, đây là công trình do nhà thầu phụ là công ty HANCORP/Miền Tây phụ trách. Khoảng 7 giờ 50 phút sáng nay (29/6), trong khi công nhân của nhà thầu này được giao nhiệm vụ tô bức tường của công trình nhà điều khiển Hydro thuộc hạng mục khu xử lí nước thì bất ngờ đổ sập đè lên người khiến 5 công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.Hiện Cty LILAMA đã lập biên bản yêu cầu ngừng thi công và tiến hành điều tra nguyên nhân. Phía Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 đã yêu cầu Tổng thầu LILAMA nhanh chóng khắc phục sự cố, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, hỗ trợ công nhân gặp tai nạn.Được biết, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) làm tổng thầu EPC. Đây là một trong các dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VII, đồng thời cũng là 1 trong 3 nhà máy nhiệt điện của Trung tâm Điện lực Sông Hậu. Trong quá trình triển khai dự án, LILAMA đã thuê nhiều nhà thầu phụ, trong đó có HANCORP/Miền Tây để thi công các hạng mục khác nhau.Trao đổi với PV, ông Phạm Hồng Sơn - Giám đốc Ban Dự án nhiệt điện Sông Hậu - Lilama cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy Công an đã đến làm việc với phía nhà thầu tới chiều cùng ngày.“Hiện công an đang điều tra nguyên nhân nên để cơ quan chức năng kết luận, chúng tôi không cung cấp gì thêm về vấn đề này. Những công nhân bị tai nạn có hợp đồng và đóng bảo hiểm đầy đủ. Ngoài phần bảo hiểm theo quy định, nhà thầu chúng tôi sẽ có hỗ trợ thêm”, ông Sơn nói.Như đã đưa tin, sáng ngày 29/6 Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP. Cần Thơ) tiếp nhận 5 bệnhnnhân gồm: N.H.T (33 tuổi), N.V.M (39 tuổi), N.V.P (44 tuổi), N.C.N (24 tuổi) và P.V.D (39 tuổi).Trong đó, trường hợp của anh T. đã ngưng tim, ngưng thở, biến dạng lồng ngực và cẳng bàn chân phải. Nạn nhân tử vong trước nhập viện, sau hơn 70 phút hồi sức tích cực nhưng không thành công, gia đình xin chuyển nạn nhân về lo hậu sự.4 nạn nhân còn lại có 1 người bị gãy 2 xương đùi, 1 người gãy xương cột sống thắt lưng, 1 người bị chấn động não và một người bị thương nhẹ.

Nhật Huy