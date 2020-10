Quảng cáo

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Khỏe, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

Được biết Thượng tá Nguyễn Khỏe sinh năm 1976, tại phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao Quyết định bổ nhiệm cho Trung tá Bùi Việt Hùng Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm Trung tá Bùi Việt Hùng – Trưởng Công an Thành phố Hòa Bình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Trung tá Bùi Việt Hùng, 37 tuổi, đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ chiến sĩ cảnh sát hình sự, phó đội trưởng, đội trưởng Đội điều tra hướng dẫn án xâm phạm nhân thân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45-Công an tỉnh Hòa Bình), Trưởng Công an Thành phố Hòa Bình.

Theo Chinhphu.vn