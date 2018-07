Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 27 tổ chức trong 2 ngày 4-5/7, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và đồng chí Bùi Văn Khắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 5/7, tại Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 12, khóa X, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với 3 đồng chí: Phạm Xuân Bách, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Vững, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy và Dương Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thủ Thừa.

Lãnh đạo tỉnh Long An trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 5/7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 12, khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.