Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã trao quyết định của Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Hoàng Quốc Việt, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đồng thời trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Minh Giám đề nghị 2 đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tho VGP