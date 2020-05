Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm cán bộ

Quảng cáo

Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Trần Quang Hiếu

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Quang Hiếu, sinh năm 1973, Trưởng phòng Phòng Hậu cần, Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Thượng tá Trần Quang Hiếu trong suốt quá trình công tác và đề nghị trên cương vị mới, tân Phó giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

