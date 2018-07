Công khai chung cư khắc phục vi phạm PCCC

Cụ thể, ngày 20/06/2018, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội ban hành văn bản số 875/CSPC&CCHN-P3 thông báo về việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC các công trình nhà cao tầng. Trước đó, ngày 6/6/2018, Cảnh sát PCCC ban hành Văn bán số 805 thông báo công khai 108 chung cư, cơ sở cao tầng tồn tại vi phạm về PCCC.

Tính đến nay, trong số 108 cơ sở, công trình nhà cao tầng tồn tại về vi phạm PCCC ở Hà Nội, hiện mới có Công ty CP Tứ hiệp Hồng hà Dầu khí và 8 cơ sở khắc phục xong các tồn tại, vi phạm PCCC.

Cụ thể như: 5 toà nhà CT4, CT5, CT6, CT15, CT16 tại khu đô thị Tứ Hiệp, Thanh Trì, do Công ty CP Tứ hiệp Hồng Hà dầu khí làm chủ đầu tư; Toà nhà Hà Nội Lake View Sport, số 28 đường Thanh Niên, Yên Phụ, Tây Hồ do Cty liên doanh Hà Nội LakeView Sport làm chủ đầu tư;

Toà nhà 713 Lạc Long Quân số 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng Tây Hồ do Cty CP xây dựng Giao thông đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư; Toà nhà Cty CP Chứng khoán FPT số 52 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ do Cty CP Chứng khoán FPT làm chủ đầu tư; Toà nhà Syrena số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ do Cty Syrena làm chủ đầu tư.

Công văn của Cảnh sát PCCC TP Hà Nội.

Vào tháng 5/2018, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã phát đi thông báo (đợt 1) công khai danh sách 91 công trình chung cư, nhà cao tầng cần khắc phục các tồn tại và vi phạm về PCCC. Đến tháng 19/6/2018, còn 49 chung cư, tồn tại vi phạm về PCCC.

M.Đ