'Cõng' nhà lên nóc Tak Lang

Sống tạm lưng chừng núi



Từ thành phố Tam Kỳ, phải mất hơn 3 tiếng đường núi với những khúc cua gấp khúc nối tiếp, đoàn mới đến được trung tâm huyện Nam Trà My, rồi mất hơn nửa tiếng nữa để vào xã Trà Don. Những con đường ở đây vẫn còn dấu ấn của những vụ sạt lở kinh hoàng: lầy lội, đỏ au màu đất đá với những tấm biển cắm tạm “cẩn thận khu vực có nguy cơ sạt lở”.

Nóc Tak Lang cách trung tâm xã chừng 2 km, bà con sống quây quần trên sườn núi, làm nương rẫy để kiếm sống. Ông Phạm Minh Quỳnh (50 tuổi, người Cadong) vẫn nhớ như in buổi chiều cách đây gần 2 tháng. Lúc đó là khoảng 2h chiều, ông nghe một tiếng nổ ầm nên vội vàng hô hào người thân và bà con xung quanh chạy. “Lúc đó chỉ biết chạy thục mạng, may là ai cũng chạy kịp, một vài nhà bị vùi lấp hoàn toàn, còn lại thì hư hại một phần. Nhà tui bị vùi mất cái bếp, hên là 2 vợ chồng với 4 đứa con chạy kịp”, ông Quỳnh nhớ lại.

Ngay sau đó, UBND xã Trà Don vận động toàn bộ các hộ di dời khỏi đó để tránh xảy ra thêm các thiệt hại đáng tiếc về người và của. Vùng đất mới được chính quyền bố trí để bà con cất nhà tạm nằm cạnh bên con được liên xã, địa hình bằng phẳng. Gần 2 tháng sau vụ sạt lở, khoảng 2 chục nóc nhà được bà con dựng tạm để che nắng che mưa.

Nói là nhà, nhưng cũng chỉ là mấy tấm bạt, mấy thanh gỗ dựng lên để sống tạm. Gia đình ông Quỳnh có 6 người, chen chúc trong “căn nhà” chật hẹp chỉ chừng 5m2. Kế đó, hộ cụ Trần Hùng Thy (70 tuổi) cũng sinh hoạt trong lán tạm chật hẹp che bạt, cao không quá đầu người, ra vào cũng phải khom lưng.

Không chỉ mất nơi sinh sống, lở núi còn vùi hết rẫy của các hộ ở nóc Tak Lang. Trước đây, gia đình ông Quỳnh, cụ Thy làm lúa để kiếm cái ăn. Nhưng gần 2 tháng nay, cụ Thy chỉ quanh quẩn ở trong lán, còn ông Quỳnh đi xúc đất thuê để trang trải cuộc sống. “Giờ tui chỉ mong chính quyền hỗ trợ bà con cất lại cái nhà kiên cố để qua mùa mưa lũ. Chứ cứ ở tạm mãi, khổ trăm bề”, ông Quỳnh thở dài.

Giúp bà con sớm ổn định cuộc sống

Để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, chiều 19/12, BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 cùng Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 2 Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Lê Ngọc Thảo và Người đẹp nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã thăm, tặng quà cho các hộ dân bị mất nhà do sạt lở đất ở Tak Lang. Chung tay cùng tỉnh Đoàn Quảng Nam và UBND huyện Nam Trà My, BTC Hoa hậu Việt Nam sẽ hỗ trợ 18 hộ đồng bào Cadong dựng lại nhà kiên cố ở nơi an toàn và sửa chữa trường Tiểu học Trà Vân. Tổng kinh phí chương trình trị giá 1 tỷ đồng.

BTC Hoa hậu Việt Nam hỗ trợ xây mới 18 căn nhà cho các hộ dân nóc Tak Lang ảnh: Giang Thanh

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, trên địa bàn huyện Nam Trà My mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá liên tiếp, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của bà con.

“Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ kéo dài ở miền Trung nói chung, Quảng Nam nói riêng và tiếp nhận được 14 tỷ đồng gồm tiền mặt và hiện vật. Đầu tháng 11, BTC đã vào Quảng Nam hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho bà con chịu ảnh hưởng của bão và nạn nhân sạt lở ở Trà Leng. Thời điểm đó, vì điều kiện đường sá không cho phép, nên đến bây giờ, chúng tôi mới có thể đến được nơi đây chia sẻ với bà con. Trước mắt là dựng lại nhà cửa để bà con sớm ổn định cuộc sống”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói thêm.

Bà Phạm Kim Dung, Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, Phó trưởng BTC Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cho hay: Số tiền hỗ trợ hôm nay mới chỉ là bước hỗ trợ đầu tiên để bà con thoát cảnh sống tạm bợ. “Khi những nóc nhà được xây mới, chúng tôi hi vọng sẽ kêu gọi thêm nhiều nguồn lực hơn nữa để trở lại đây, tiếp tục hỗ trợ bà con những vật dụng gia đình, nông cụ cần thiết để sản xuất nhằm cải thiện cuộc sống”, bà Dung nói.

Trong chiều 19/12, BTC Hoa hậu Việt Nam đã đến tận từng nhà trao quà hỗ trợ và động viên các hộ khó khăn. Cùng tỉnh Đoàn Quảng Nam, đoàn cũng trao các suất quà, mỗi suất gồm nước lọc, 1 thùng mì tôm, 1 thùng sữa cho bà con. Được BTC Hoa hậu Việt Nam tặng quà, hỗ trợ xây nhà mới, cụ Trần Hùng Thy xúc động: “Cảm ơn BTC Hoa hậu Việt Nam cùng chính quyền, Đoàn Thanh niên đã giúp bà con Tak Lang dựng lại cái nhà. Có nhà mới, ở nơi cao, an toàn, bà con mới có thể yên tâm làm rẫy, kiếm cái ăn như trước đây”.

Ông Lê Thanh Hưng, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My thay mặt bà con gửi lời cảm ơn đến BTC Hoa hậu Việt Nam vì đã hỗ trợ, chia sẻ kịp thời với khó khăn của bà con nóc Tak Lang, đồng thời, cam kết sử dụng tốt nguồn hỗ trợ của BTC để sớm giúp người dân xây lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

