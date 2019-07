Công ty cổ phần Him Lam tặng quà cựu TNXP, thương bệnh binh tại Thanh Hóa

Trần Thị Hồng Hạnh, sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội tham gia chương trình, hát tặng các thương bệnh binh, người có công tại Trung tâm điều dưỡng người có công Thanh Hóa

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cùng hai người đẹp Vũ Hương Giang (tốp 25 Hoa hậu Việt Nam năm 2018) và người đẹp Lỗ Thị Mạnh – tốp 5 Đại sứ Hoa Anh đào và đơn vị tài trợ tham gia giao lưu ca nhạc với các thương, bệnh binh.

Nhiều tiết mục văn nghệ, giao lưu của đoàn công tác đem lại không khí vui tươi, phấn khởi cho các cán bộ, nhân viên và thương bệnh binh ở Trung tâm điều dưỡng người có công.

Tại buổi trao giao lưu, thăm hỏi, trao tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng người có công Thanh Hóa, ông Nguyễn Huy Thiêm (áo kẻ, đứng giữa), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Him Lam chia sẻ: Với tôn chỉ hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của cộng đồng, xã hội, trong những năm qua, cùng với các chiến lược phát triển doanh nghiệp, Công ty cổ phần Him Lam chú trọng, tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công. Nhân dịp này, Công ty tặng 40 triệu đồng cho Trung tâm điều dưỡng người có công và 10 triệu đồng cho các cựu TNXP Thanh Hóa.

Đoàn công tác giao đến thăm, giao lưu văn nghệ tại phòng sinh hoạt chung của các thương bệnh binh nặng, có thương tật và bệnh lý tổng hợp.

Đoàn công tác thăm, tặng quà, trò chuyện với những người bị nhiễm chất động da cam/dioxin.

Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ: Những vết thương do chiến tranh gây ra cho mỗi thương bệnh binh, cựu TNXP vẫn đau, nhức nhối theo năm tháng như nhắc nhở chúng tôi, thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của lớp người đi trước để có được hòa bình, độc lập, tự do.