Công ty của một cựu cảnh sát bị điều tra vì khai thác khoáng sản trái phép

Công ty đang bị công an điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép do ông Đ. H. P. M làm chủ. Người này từng là cảnh sát giao thông bị tước quân tịch vào cuối tháng 8/2007 vì có hành vi dùng kiếm ẩu đả với cán bộ an ninh sân bay Đà Nẵng. Với hành vi “múa kiếm” ở sân bay, ông M. chỉ bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.