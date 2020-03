Công ty rộng 5.000m2 bốc cháy, công nhân tháo chạy trong đêm

Quảng cáo

Sang nay (10/3), Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn tại một công ty đóng trên địa bàn TP Thuận An.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty chuyên sản xuất mùn cưa có địa chỉ tại đường An Phú 19, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lửa bùng phát dữ dội trong công ty Vào khoảng 24h đêm qua, hàng chục công nhân đang làm việc trong công ty thì thấy khói bốc ra từ nhà xưởng. Công nhân cùng nhau dập lửa tại chỗ nhưng bất thành, một số khác thì nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 5.000m2.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Đến 1h sáng nay, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa tránh lan sang các công ty gần hiện trường.

Lực lượng chức năng điều khoảng 10 xe cứu hoả đến hiện trường

Vụ hoả hoạn không gây thương vong về người, nhà xưởng của công ty rộng khoảng 5.000m2 bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra và thống kê.

Tài sản trong công ty bị thiêu rụi

Hương Chi