Container đấu đầu xe khách, người đón xe buýt chết thương tâm

Ngày 8/5, các cơ quan truyền thông Trung Quốc nhất loạt đưa một tin ngắn gọn: quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự do Quốc Vụ viện công bố cho biết, Tôn Lực Quân đã bị bãi nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo cáo buộc, Nguyễn Minh Khoa (cựu cán bộ công an) thỏa thuận, nhờ Lò Văn Huynh sửa bài, nâng cho 3 thí sinh đạt 27 điểm để đỗ trường công an với giá 700 triệu đồng/người. Bị cáo Huynh còn nhận nâng giúp một thí sinh khác đủ điểm vào trường công an với giá 300 triệu đồng.