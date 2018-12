CSGT rải cát lấp dầu loang chống trơn trượt sau tai nạn

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 4h ngày 2/12, xe đầu kéo mang BKS 51D-184.43 do tài xế Hoàng Khánh Vương (SN 1975, ngụ TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) điều khiển kéo theo rơ móc mang BKS 51R-317.88 đang lưu thông trên QL1A, hướng đi từ TP.HCM về miền Tây. Khi xe đang đi qua địa bàn ấp Tân Phú và ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ tông bay dải phân cách tại điểm mở trên QL 1A rồi lao đầu qua làn đường ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, bình dầu trên xe bị thủng lỗ nên lượng lớn dầu trong bình bị chảy ra ngoài và tràn lan khắp mặt đường. Do vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm không có phương tiện nên may mắn không có thương vong về người.