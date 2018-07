CSGT vào khách sạn với cô giáo: Không có chuyện 'trai trên gái dưới'

Liên quan đến vụ việc anh L.V.T (trú ở TP Thanh Hóa) tố cáo bắt quả tang vợ là chị L.T.P ở trong nhà nghỉ với anh L.X.H, cán bộ CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiến hành xác minh sự việc và sẽ xử lý thật nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Về sự việc này, trao đổi trên báo Đất Việt, ông Võ Hồng Thao, Trưởng Công an xã Hoằng Long (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận sự việc xảy ra tại khách sạn Quyền Quý, xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa.

Ông Thao cho biết, đây chỉ là sự việc nhiểu nhầm chứ không có vấn đề gì vì chị P. (đang là giáo viên mầm non) với anh H. là bạn cùng cấp 3.

Nơi xảy ra sự việc (Ảnh: VOV)

"Khi tôi nhận được tin báo của phía khách sạn, chúng tôi có đến hiện trường nhưng thấy 2 người đang trong tư thế bình thường. Theo như lời khai của 2 người thì họ vào khách sạn để tâm sự việc gia đình, không có chuyện trai trên gái dưới", ông Thao nói trên báo này.Cũng theo thông tin của ông Thao thì chị P. đang chờ tòa xử lý đơn xin ly hôn của 2 vợ chồng nên chị có hẹn gặp bạn là anh H. để nhờ tư vấn và kể về hoàn cảnh gia đình."Khi tôi hỏi ngược lại thì anh H. cho rằng, do hôm đó trời mưa to, hơn nữa, ngồi bên ngoài tâm sự sợ người khác bàn tán nên mới phải thuê phòng nghỉ trong khách sạn cho kín đáo", ông Thao cho biết.Tuy nhiên, theo đơn tố cáo của anh T. (chồng chị P.) thì vài tháng trở lại đây anh thấy vợ có biểu hiện bất thường, bỏ bê việc gia đình và có hôm đi chơi về muộn nên đã âm thầm theo dõi và bắt quả tang khoảng 20h ngày 21/7 vợ anh ở trong nhà nghỉ với anh H.Trước đó, anh cho rằng phát hiện vợ và anh H. có quan hệ bất chính và khuyên can vợ nhưng không được. Thậm chí, sau đó chị P. còn đưa đơn ly hôn và vẫn qua lại với anh H.Trên báo Người lao động, ông Thao thông tin về vụ việc: "Vào đêm 21/7, đơn vị có tiếp nhận vụ việc tụ tập gây mất trật tự trên địa bàn tại nhà nghỉ Quyền Quý nên đã tới hiện trường xử lý.Khi chúng tôi đến, thấy rất nhiều người trong phòng, không có bằng chứng để nói rằng 2 người có quan hệ bất chính vì tại hiện trường, chị P. và anh H. vẫn mặc quần áo bình thường và ngồi trên giường".Được biết, anh H. cũng đã có gia đình riêng. Sự việc đang được các cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý.