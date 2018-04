Cư dân Carina cố bám trụ ở chung cư không điện nước

Sáng ngày 13/4, PV báo Tiền Phong đã quay trở lại chung cư Carina. Không khó để nhận biết nhà nào còn có người ở, dấu hiệu là các cánh cửa đi vào đều được mở toang. Ông Thành (ngụ block C, tầng 7) cho hay: “Cúp điện nước hết rồi, nóng lắm nên nhà có người ở là đều mở cửa cho mát. Nhờ vậy mà mình biết nhà nào có người, nhà nào không”.

Ai cũng chuẩn bị thùng, xô chậu hứng nước

Khệ nệ xách nước về phòng

Chung cư Carina vẫn còn lác đác vài cư dân bám trụ

Khệ nệ ôm xô, chậu xuống tầng trệt xách nước lên phòng sinh hoạt, bà Thy (block C, tầng 5) thở dốc: “Nhà có 2 vợ chồng già nên bám trụ từ ngày xảy ra cháy đến nay. Ngày nào tôi cũng xách nước cả chục lần lên phòng mình để tắm giặt, vệ sinh cá nhân. Nhà này mình thuê nên không ở đây thì biết đi đâu. May mà lúc xảy ra hỏa hoạn, cả gia đình và căn nhà không bị gì nên vẫn có thể ở được. Trước mắt, mình chỉ biết sống tạm được ngày nào hay ngày nấy, rồi tính tiếp thôi chứ biết sao bây giờ”.

Một chủ hộ thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên trước khi đi làm

Cũng có người chỉ tạt qua, lấy ít đồ cá nhân đem điPhoto: ..

Trong vụ cháy vừa qua, block nhà A và B bị nặng nhất nên hầu như cư dân đã chuyển đi gần hết, block C ít ảnh hưởng hơn nhưng cư dân cũng không ai ở lại, chỉ còn hơn chục hộ sống rải rác ở các tầng 3,5,6,7. Toàn chung cư chỉ có điện hành lang và thang máy hoạt động, còn trong phòng thì “hai không”: không điện, không nước. Chị Minh (block C, tầng 3) than thở: “Mấy ngày mới tắm một lần. Đi vệ sinh cũng phải tiết kiệm. Nhưng nước còn giải quyết được chứ điện là chịu chết. Ban ngày cả nhà nằm dài giữa nhà cho mát, nhưng tối thì nóng lắm, không chịu nổi”.

Quạt sạc điện của hộ dân sạc dưới sảnh chung cư để đem lên phòng dùng vào ban đêm

Cửa nhà mở toang chứng tỏ căn hộ vẫn còn người ở

Sau vụ cháy làm 13 người chết, đa số cư dân Carina đã dọn đi, nhưng vẫn còn hơn chục hộ bám trụ

Nhưng do không điện nước, nên họ phải tự xách nước, mua quạt, đèn sạc điện để dùng.

Khi được hỏi họ có nhận được trợ cấp 300.000 đồng/hộ/ngày như chủ đầu tư hứa không, cư dân Carina đều gật đầu cho biết đã nhận đủ, mỗi lần nhận một lúc 10 ngày (3 triệu đồng). Có hộ đã nhận được 2 đợt, có hộ nhận 3 đợt. Tuy nhiên, các hộ cho hay, với 300.000 đồng/ngày thì không dám thuê căn hộ khác vì thời gian thuê ngắn nên chủ hộ không đồng ý. Vì vậy, họ dùng số tiền này để mua nước uống, đồ dùng chạy bằng sạc điện và cố gắng sống trong căn hộ của mình.

Một cư dân giặt đồ ngay dưới sân chung cư vì trong phòng không có điện nước

Nhiều người vào chung cư bán đồ cho cư dân

Một số hàng quán chung cư vẫn mở, dù khách rất ít ỏi

Những người ở lại đều biết việc tòa nhà chưa đủ an toàn để sử dụng, họ đều cho biết đã nắm rõ điều này. Thế nhưng, họ vẫn chọn cách tự quay lại chung cư để ở. Nếu có chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm thuộc về người dân, chứ không còn là trách nhiệm của chủ đầu tư nữa. “Nhưng chúng tôi cần nơi ở…” – một cư dân khẳng định.

Uyên Phương